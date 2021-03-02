Молдавский лей просел: обменный курс на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 3 марта.

Молдавский "лев" просел по отношению к другим игрокам валютного рынка.

Так, евро прибавил 3 бана и разместится на отметке в 21,0773 лея.

Доллар также "взял добавку", отыграв у отечественной валюты 4 бана изакрепившись на отметке в 17,5169 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту>>>

Что касается остальных валют, то 3 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2376 лея, курс украинской гривны поднимется до уровня 0,6272 лея, а румынский лей будет торговаться по 4,3227 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova