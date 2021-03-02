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Министерство Финансов

Минфин отчитался о бюджете: все платежи осуществлены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210302/33839931/minfin-otchitalsya-o-byudzhete-vse-platezhi-vypolneny.html

Министерство финансов обеспечило выполнение всех платежных обязательств, они были полностью профинансированы.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. За первые два месяца 2021 года в национальный публичный бюджет поступили доходы в объеме 10,1 миллиарда леев. Они увеличились на 556 миллионов леев по сравнению с февралем прошлого года. Расходы составили 11,1 миллиарда леев, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 982,9 миллиона леев. Такие данные представили в Министерстве финансов.  

"Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 942 миллионов леев. Остатки средств на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета составило 6,9 миллиарда леев", – уточнили в ведомстве. 

Как отметили в Минфине, при этом доходы госбюджета за первые два месяца этого года составили 6,1 миллиарда леев. По сравнению с аналогичным периодом 2020 гони они увеличились на 401,9 миллиона леев.

Работники Таможенной службы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как рассказали в министерстве, доходы от Налоговой службы –  2,8 миллиарда леев, то есть на 211,8 миллиона больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

Таможенная служба пополнила казну на 3,5 миллиарда, сумма увеличилась на 151,2 миллиона. 

"Расходы госбюджета – 7,6 миллиарда леев, что на 664,7 миллиона леев больше, чем в 2020-м. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 1,5 миллиарда леев. Остатки средств составили 4,1 миллиарда леев", – говорится в пресс-релизе ведомства. 

Минфин обеспечил выполнение всех платежных обязательств за январь-февраль текущего года, все они профинансированы.

В министерстве подчеркнули, что заработная плата, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачиваться в полном объеме и в срок.

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