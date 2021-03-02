Минфин отчитался о бюджете: все платежи осуществлены

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. За первые два месяца 2021 года в национальный публичный бюджет поступили доходы в объеме 10,1 миллиарда леев. Они увеличились на 556 миллионов леев по сравнению с февралем прошлого года. Расходы составили 11,1 миллиарда леев, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 982,9 миллиона леев. Такие данные представили в Министерстве финансов.

"Исполнение национального публичного бюджета закончилось дефицитом в размере 942 миллионов леев. Остатки средств на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета составило 6,9 миллиарда леев", – уточнили в ведомстве.

Как отметили в Минфине, при этом доходы госбюджета за первые два месяца этого года составили 6,1 миллиарда леев. По сравнению с аналогичным периодом 2020 гони они увеличились на 401,9 миллиона леев.

Как рассказали в министерстве, доходы от Налоговой службы – 2,8 миллиарда леев, то есть на 211,8 миллиона больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Таможенная служба пополнила казну на 3,5 миллиарда, сумма увеличилась на 151,2 миллиона.

"Расходы госбюджета – 7,6 миллиарда леев, что на 664,7 миллиона леев больше, чем в 2020-м. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 1,5 миллиарда леев. Остатки средств составили 4,1 миллиарда леев", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Минфин обеспечил выполнение всех платежных обязательств за январь-февраль текущего года, все они профинансированы.

В министерстве подчеркнули, что заработная плата, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачиваться в полном объеме и в срок.

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