В Молдове проверяют компании, добывающие ресурсы на территории страны

В поле зрения депутатской комиссии попала компания, заключившая концессионное соглашение с правительством на эксплуатацию нефтегазовых залежей.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Прошло заседание парламентской Комиссии по анализу процесса использования полезных ископаемых страны. В ходе заседания проанализирована деятельности правительственной комиссии, учрежденной для контроля за исполнением Концессионного соглашения между кабмином Молдовы и добывающей компанией "Redeco" LTD из США.

Ранее была создана рабочая группа по инвентаризации и оценке месторождения нефти в селе Вэлень Кагульского района и разработки газа в Викторовка Кантемирского района под управлением компании Valiexchimp. Результаты проверок будут представлены позже.

"Решено, что Государственная налоговая служба проведет проверку на Valiexchimp, чтобы выяснить, как компания производит выплаты и другие отчисления в госбюджет. Отчет будет представлен и проанализирован на следующем заседании комиссии", – говорится на сайте парламента.

Минюсту предстоит принять решение по правовым аспектам деятельности компании Valiexchimp, поскольку она продолжает добывать ресурсы, несмотря на истекший еще в 2017 году срок концессии.

"Наша цель - выявить нарушения и на их основе разработать предложения по совершенствованию системы, механизма управления ресурсами, в том числе путем изменения правовой базы, пересмотра институциональной базы, чтобы выявить пробелы", – заявил председатель комиссии Николае Чубук.

В 1995 году постановлением правительства компании Resource Exploration Company Redeco LTD из США была выдана концессия на эксплуатацию нефтегазовых ресурсов страны.

Впоследствии, в 2007 году, другим постановлением правительства "О принятии прав и обязательств, вытекающих из концессионного соглашения", была принята передача всех прав и обязательств компании Valiexchimp SRL. Срок действия этого соглашения истек в 2017 году.

Комиссия по расследованию эксплуатации полезных ископаемых была создана в ноябре 2020 года и ставит своей целью оценку разработки месторождений углеводородов, известняка, песка.

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