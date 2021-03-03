Как менялись зарплаты на территории нынешней Молдовы за 100 лет

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В 2020-м размер среднемесячной начисленной заработной платы в Молдове достиг 8107,5 лея в номинальном выражении. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны. Если учитывать, что именно в 2020 году зарегистрировали самый низкий уровень инфляции за период независимости республики, то в реальном выражении зарплата выросла в прошлом году на 11,6%, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, это самый высокий показатель за последние 15 лет. Еще больше зарплаты выросли в 2006 году – на 14,2% в реальном выражении.

"Для лучшего понимания динамики перевел выплаченные зарплаты за последние 100 лет в национальную валюту по курсу лея в 2020 году. Надо учитывать, что до 1950 года число работавших граждан было довольно маленьким. Все основывалось на натуральной экономике, а зарплата представляла незначительную долю в общих доходах населения", – отметил Ионицэ.

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Как считает аналитик, в советский период размер заработной платы достиг максимума в 1982 году, затем он продолжил расти, однако в реальном выражении регистрировался небольшой спад, который ускорился после 1985-го.

"Это скрытое снижение реальной заработной платы в последние годы СССР экономисты также назвали "скрытой инфляцией", вызванной дефицитом товаров в магазинах", – пояснил эксперт.

Как отметил специалист, на момент обретения Молдовой независимости средняя ежемесячная заработная плата в республике составляла 1839 леев в пересчете на курс нацвалюты 2020 года, а это немногим больше, чем получали в 1945-м.

"Здесь нужно сделать ремарку: благосостояние людей определяется не только размером заработной платы. Даже если в 1993 году заработная плата упала до 1454 леев в месяц, у людей были дома, предметы домашнего обихода, одежда, были дороги общего пользования, коммунальная система работала хорошо. Их покупательная способность сильно снизилась, а их благосостояние – нет, потому что они имели доступ к коммунальным услугам и личным благам", – считает эксперт.

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По его словам, за последние 20 лет произошел самый большой рост реальной заработной платы. "Худший период, несомненно, 1985–1995 годы, когда всего за 10 лет реальная заработная плата молдаван упала в 3,3 раза. Также за 10 лет, в период 2001–2010 годов, реальная заработная плата выросла в 3 раза", – отметил Ионицэ.

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