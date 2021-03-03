Молдавский лей продолжает терять позиции: обменный курс на четверг

Регулятор финансово-кредитной политики республики рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 4 марта.

Молдавский "лев" продолжает терять позиции по отношению к другим игрокам валютного рынка.

Так, евро подорожал сразу на 12 банов и разместится на отметке в 21,1931 лея.

Доллар также "взял добавку", отыграв у отечественной валюты 5 банов и закрепился на отметке в 17,5695 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 4 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2383 лея, курс украинской гривны поднимется до уровня 0,6315 лея, а румынский лей будет торговаться по 4,3455 в пересчете на нацвалюту.

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