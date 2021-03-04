После падения молдавского лея подешевел и евро: курс валют на пятницу

Регулятор финансово-кредитной политики республики рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 5 марта.

После продолжительного падения молдавского лея, позиции сдал и евро.

Так, европейская валюта потеряла 4 бана и разместилась на отметке в 21,1524 лея.

Доллар, наоборот, "потяжелел", отыграв еще один бан, и закрепился на отметке в 17,5751 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 5 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2386 лея, курс украинской гривны поднимется до уровня 0,6337 лея, а румынский лей будет торговаться по 4,3335 в пересчете на нацвалюту.

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