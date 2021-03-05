Цены на бензин добрались до парламента — подешевеет ли топливо

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. В парламенте пройдут слушания по теме роста цен на топливо и ситуации на рынке нефтепродуктов. В законодательном органе уже готовится к рассмотрению законопроект, который устанавливает жесткий контроль государственных органов над ценообразованием на все виды топлива. Профильная парламентская комиссия одобрила его и рекомендовала к принятию. Однако эксперты в области энергетики смотрят на подобные нерыночные механизмы скептически.

Как устанавливается цена на топливо сейчас?

С 1 января 2019 года государственные органы не могут регулировать сами цены на топливо. Профильное Национальное агентство по регулированию в энергетике только лишь следит за тем, чтобы норма рентабельности для топливных компаний не превышала 10%.

Вот что говорит о процессе ценообразования статья 4 Закона о рынке нефтепродуктов:

"Цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа устанавливаются и изменяются только исходя из потребления и затрат, связанных с реализацией соответствующих продуктов, в соответствии с применяемыми национальными стандартами бухгалтерского учета, с применением уровня годовой рентабельности, предусмотренного Методологией расчета и применения цен на нефтепродукты, не превышающего 10%".

То есть при определении рентабельности компании учитываются непосредственно доходы и расходы, связанные с торговлей топливом. В расчет не берутся работа магазина или кафе при заправочных станциях.

Исходя из такого механизма, контролирующие органы могут только следить за соблюдением нормы рентабельности топливной компании, но не могут повлиять на цену в какой-то конкретный момент.

Какие изменения предлагают в парламенте?

Новую процедуру формирования цен на топливо предложил еще в начале прошлого года независимый депутат Александр Олейник.

Суть его законопроекта состоит в том, чтобы цена на топливо по прежнему устанавливалась топливными компаниями, но рассчитывалась по единой, разработанной НАРЭ методологии.

В ее основу должна быть положена предусмотренная законом формула, где цена литра топлива была бы привязана к котировкам Platts (ведущий мировой поставщик рыночной информации и цен на нефть и нефтепродукты, газ, энергоносители) и устанавливаемой НАРЭ максимально допустимой марже.

А НАРЭ обеспечивало бы контроль за соблюдением указанной формулы операторами топливного рынка.

Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год. Только тогда НАРЭ каждые две недели устанавливало предельно допустимые цены на все виды топлива исходя из схожей формулы расчета и периодически пересматривало предельно допустимый предел маржи для топливных компаний. Однако от механизма отказались на волне очередных протестов, связанных с подорожанием топлива.

По мнению депутата Олейника, методология, применяемая с 1 января 2019 года, не стала действенным механизмом оперативного регулирования цен на нефтепродукты.

Он утверждает, что его предложение будет способствовать созданию более справедливой конкурентной среды на рынке, особенно в отношении небольших компаний, а также обеспечит установление справедливых цен на эти продукты с учетом колебаний на международных и региональных фондовых биржах.

Отметим, еще в конце февраля парламентская комиссия по экономике и финансам одобрила проект Олейника рекомендовала его к принятию на пленарном заседании.

Что говорят специалисты?

Экс-глава НАРЭ и эксперт в области энергетики Виктор Парликов не разделяет энтузиазма депутатов относительно применения нерыночных регуляторных механизмов на топливном рынке. В интервью Sputnik Молдова он заявил, что рынок нефтепродуктов должен оставаться конкурентным, а недобросовестную практику должны пресекать антимонопольные службы.

"У нас на рынке очевидные признаки антиконкурентных сговоров, я твержу более десяти лет. Впервые я об этом говорил в году 2007-2008. Изначально было понятно, что этим рынком должен заниматься Совет по конкуренции. Все подходы регулировать цены административно — они обречены на провал, потому что это конкурентный рынок и других инструментов кроме как обеспечение конкуренции не существует", – рассказывает Парликов.

Иначе, продолжил он, нужно записать в Конституции, что мы строим плановую экономику, создать госплан цен, но мы знаем чем это уже один раз закончилось.

По его словам, чтобы пресечь картельный сговор, нужно чтобы Совет по конкуренции хотел заняться этой работой.

"Все что пока от него слышно – это "мы разберемся", "мы проводим расследование", "мы наблюдаем". Они уже больше десяти лет мониторят. Всем очевидно, что цены у операторов одинаковые, несмотря на очень разные условия. Всем очевидно, что это не нормально", – добавляет эксперт.

Парликов считает, что система регулирования цен на топливо, которая применялась в стране в 2016-2018 годах, не зря провалилась.

"Это попытка заменить конкурентные механизмы административными рычагами, которая ни к чему хорошему не приведет. В 2018 году когда цены на мировых рынках объективно пошли вверх, система пошла вразнос, никто не хотел на себя брать ответственность и повышать эти цены. Тогда было ясно, что такое ценообразование бессмысленно с точки зрения прозрачности рынка", – считает специалист.

Одна из причин провала той методологии – невозможность проверить расчеты контролирующих органов. Одним из аргументов в пользу такой методологии было, что раз НАРЭ устанавливает цены на основании котировок Platts, то будет понятная корреляция между этими международными котировками и нашими внутренними ценами. Но на деле проверить правильность предельных цен не мог никто.

"Для того, чтобы подписаться на этот самый Platts, это стоит сотни тысяч леев в год. Даже эта заявленная цель прозрачности ценообразования была невыполнима, потому что доступа к исходной информации ни у кого не было. НАРЭ тогда из своего бюджета заплатило более одного миллиона леев, чтобы подписаться на эти котировки. Но так как это коммерческая и платная информация, они никому не имели права показывать и проверить их было невозможно", – говорит Парликов.

Поэтому эксперт уверен, что нормальной конкурентной среде на топливном рынке нет альтернативы.

"Не бывает рынков, чтобы работали механизмы, которыми оснащено НАРЭ. НАРЭ работает с монополиями, а рынками с конкурентной средой должен заниматься Совет по конкуренции", – уверяет Парликов.

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