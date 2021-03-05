Меж двух труб: Молдова после разрыва транзитного контракта России и Румынии

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik, Никита Чикунов. Молдавские власти поддерживают намерение соседа, однако эксперты считают эти планы несбыточными. Подробнее – в материале Sputnik.

Контракт больше не нужен

Россия и Румыния по обоюдному согласию расторгли контракт на транзит газа, который был заключен до 2023 года.

До этого момента Румыния входила в западный газотранспортный коридор, по которому российский газ шел на юг Европы (транзитом через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию – на запад Турции, в Грецию и другие страны региона).

После запуска "Турецкого потока" в январе прошлого года транзит через территорию Румынии стал нерентабельным и прекратился – теперь Румыния, как и ряд других европейских стран, получают газ по более короткому и более выгодному маршруту.

В Бухаресте рассчитывают, что трубопроводы, которые раньше использовались "Газпромом", не останутся пустыми и ими будут пользоваться другие страны.

Расторжение контракта приветствует и президент Молдовы Майя Санду. По сообщениям СМИ, новая глава государства надеется, что теперь энергетический сектор республики станет более независимым от Москвы.

Однако эксперты не верят в реалистичность этих планов, поскольку Румыния не в состоянии обеспечить Молдову требуемыми объемами по меньшей цене, а вероятность поставок из других источников (например, из Азербайджана) еще более призрачна.

Оглядываясь на Россию

Сейчас все потребности Молдовы в газе покрываются только за счет российских поставок. По оценкам экспертов, ежегодно республика получает около 3 миллиардов кубометров российского газа.

Более того, в декабре Молдова продлила действующее соглашение с "Газпромом" до конца 2021 года. По словам бывшего премьера Молдовы Иона Кику, ориентировочная цена в первом квартале текущего года составит порядка 120-122 доллара за одну тысячу кубометров газа.

Однако поставки газа в Молдову со стороны России идут транзитом через территорию Украины. Эта ситуация создает определенные риски, считает аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

"Если бы в 2019 году РФ и Украина не подписали контракт на транзит газа, то Молдова бы оказалась отрезанной от поставок. Она была бы самой пострадавшей стороной. Кишинев сейчас находится в зоне очень большого риска и в сущности говоря, является "заложником" Украины. Если Киев решит ухудшить отношения с Москвой, то сохранение транзита никто не сможет гарантировать", – объясняет он.

Впрочем, такой сценарий маловероятен, потому что именно вопрос снабжения Молдовы был главным обоснованием необходимости сохранения украинского транзита, уверяет заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Других способов обеспечить Молдову газом нет. Поэтому риски прекращения транзита через Украину минимальны. Даже после окончания действующего контракта в 2024 году украинская газотранспортная система будет использоваться как резервный маршрут. Разумеется, объемы прокачки сильно снизятся, но полного отказа от транзита не будет", – подчеркивает собеседник агентства.

С такой точкой зрения соглашается старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, до полной интеграции Молдовы в европейскую энергосистему Украине не позволят отказаться от транзита российского газа.

"Это было бы слишком безответственное поведение. Европейские партнеры Киева не разрешат этого сделать. Есть просто общая логика: Россия в долгосрочной перспективе отказывается от украинского транзита, а Молдавия интегрируется в румынские и европейские энергосети", – рассуждает эксперт.

Проблемная интеграция

С момента избрания на президентский пост лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" Майи Санду Молдова взяла курс на диверсификацию поставок российского газа.

Помощи в этом республика ждет от соседней Румынии. В июле 2020 года румынская компания Transgaz достроила 120-километровый газопровод Унгены–Кишинев, который, как предполагалось, будет представлять собой альтернативу поставкам газа из России.

Пропускная способность газопровода составляет 1,4 миллиарда кубометров в год. Ожидается, что ближе к концу 2021 года общая мощность может увеличиться до 2,2 миллиарда кубометров в год.

Таким образом, новый газопровод в значительной степени сможет покрыть годовое потребление газа в Молдове (около 3 миллиардов кубометров в год с учетом Приднестровья). Несмотря на это, в Кишиневе считают его запасным вариантом, указывая на недостаточную мощность.

"Поставок газа в Молдову со стороны Румынии до сих пор не было, были только тестовые прокачки. Это нужно для того, чтобы проверить работоспособность всей системы. Но в Молдове прямо говорили, что это запасной вариант", – рассказывает Дмитрий Офицеров-Бельский.

На это есть несколько причин. Первая связана с недостатком газа для эксплуатации трубопровода. Почти весь добытый на территории Румынии природный газ уходит на внутренний рынок, замечает директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин. Но этого не хватает – страна обеспечивает себя газом только на 96%.

"Румыния может обеспечить поставку газа технически, но газ откуда возьмется? Страна сама его покупает у "Газпрома". У Румынии нет возможности экспортировать, потому что лишних объемов просто нет. В лучшем случае Бухарест может выступить транзитным звеном", – добавляет он.

В том, что Румыния сможет снабжать Молдову за счет внутренних ресурсов, сомневается и Александр Фролов. Он допускает, что недостающие объемы румынская сторона может покрыть за счет импорта, однако это было бы невыгодно.

"У Румынии относительно хорошие перспективы по развитию внутренней добычи, но я не уверен, что она сможет снабжать Молдову. Конечно, можно просто больше закупить на внешнем рынке, а часть своего газа отправить туда, но тогда сальдо будет не в пользу Румынии", – говорит эксперт.

Строительство газопровода Унгены–Кишинев Румыния обосновывала тем, что в шельфах Черного моря были обнаружены большие запасы газа. Их разработка позволила бы полностью удовлетворить внутренний спрос и задуматься об экспорте.

"Разрабатывать черноморский шельф румыны планировали при помощи американских компаний, потому что у них самих нет нужных технологий. Американцы туда не пришли, поэтому добыча газа откладывается на неопределенный срок. Хотя месторождения там, конечно, довольно существенные", – подчеркивает Офицеров-Бельский.

По оценкам Министерства энергетики Румынии, в черноморском месторождении содержится 250 миллиардов кубометров газа, что примерно в 20 раз превышает годовое потребление страны.

Вторая проблема заключается в неразвитости румынской газотранспортной сети. По этой причине заместить объемы, которые сейчас в Молдову поставляет Россия, Румыния не сможет даже при излишках газа. Для выхода на необходимые мощности Румынии предстоит построить две компрессорные станции и еще одну газопроводную ветку, продолжает эксперт.

И, наконец, третья проблема – это стоимость румынского газа. Цена на него будет формироваться на бирже. Сейчас средняя стоимость европейского газа на торгах составляет около 200 долларов за одну тысячу кубометров. В то же время Молдова покупает российский газ значительно дешевле, заключает он.

Отсутствие альтернативы

Нерешенные проблемы, препятствующие приходу румынского газа в Молдову, вынуждают руководство республики обратить внимание на другие источники поставок.

"Альтернатива есть. Например, азербайджанский газ. При большом желании его можно довести до Румынии, а затем до Молдовы. Но, во-первых, он будет очень дорогой из-за большого транзитного расстояния. Во-вторых, это сложная задача, для решения которой понадобится не один год. В-третьих, пока Азербайджан нарастить добычу газа не может, значит и экспортировать больше не будет", – говорит Вячеслав Кулагин.

Маловероятно, что в Молдову попадет сжиженный природный газ из США. "В части СПГ возможностей еще меньше, потому что Молдова выхода к морю не имеет, Румыния – только к Черному морю. Тогда танкерам придется проходить турецкие проливы, а Турция не разрешает проходку танкеров, потому что там расположены крупные города", – продолжает Кулагин.

Как замечает директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов, даже при благоприятном исходе цена американского СПГ окажется для Молдовы дороже трубопроводного газа как минимум на 25%.

Самый удачный сценарий предполагает закупку Румынией российского газа для его последующей перепродажи Молдове, считает Дмитрий Офицеров-Бельский, однако это будет возможно только при условии прекращения транзита через Украину.

"Российский газ может поступать через Румынию – к этому все и идет. "Газпром" даже готов пойти на некоторые издержки с тем, чтобы окончательно решить вопрос с транзитом газа через Украину", – предполагает он.

Проблема Приднестровья

Опрошенные Sputnik эксперты указывают еще на одну проблему, значительно осложняющую поиск путей диверсификации поставок, – Приднестровье.

"Часть российского газа, поступающего в Молдову, остается в Приднестровье. С оплатой этого газа традиционно есть проблемы. Поэтому тут вопрос скорее политический. Если Молдова начнет покупать газ не с восточной границы, а с западной, то встает вопрос с энергоснабжением Приднестровья. В данном случае Приднестровью придется договариваться с руководством Молдовы, либо договариваться об отдельных поставках газа, если Молдова не пойдет на уступки", – указывает Вячеслав Кулагин.

Проигнорировать проблему Приднестровья невозможно, соглашается Офицеров-Бельский. Однако замечает, что у приднестровского руководства есть аргумент, который вынудит Молдову пойти на определенные уступки.

"На территории региона находится Дубоссарская ГЭС, которая обеспечивает больше 80% потребления электроэнергии в Молдове. Немалая часть поступающего в республику газа уходит на эту ГЭС. В то же время новый румынский трубопровод доведен только до Кишинева. Как тогда будет снабжаться станция? Это очень и очень важный аспект", – поясняет эксперт.

Лучшее – враг хорошего

Отказ Молдовы от российского газа при любых условиях обернется для республики убытками, уверяет Офицеров-Бельский.

"Безусловно, цена европейского газа будет выше. В Европе цены определяются не долгосрочными контрактами, а устанавливаются на торгах. Поэтому могут колебаться в разных пределах в зависимости от спроса. Это значит – будут пиковые повышения", – говорит он.

По этой причине Молдове следует развивать и укреплять партнерские отношения с Россией, добавляет Вячеслав Кулагин.

"В Европе нет ничего более конкурентоспособного, чем российский газ. Если смотреть со стороны Молдовы, то самая низкая цена на тысячу кубометров газа в России. Я думаю, Молдове лучше оставить все, как есть сейчас", – резюмирует аналитик.

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