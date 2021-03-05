Заявление Нацбанка Молдовы: что решил исполком структуры

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) сохранил на уровне 2,65% базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики. Такое решение принял исполнительный комитет структуры на заседании в пятницу.

Не изменились и процентные ставки по кредитам и депозитам overnight – 5,15% и 0,15% годовых, соответственно.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, понижена на два процентных пункта, то есть до 30% от расчетной базы.

Как пояснили в Нацбанке, решение направлено на создание условий, способствующих возвращению инфляции в диапазон ± 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%.

"Это продолжение мер по стимулированию денежно-кредитной политики, принятых во второй половине прошлого года", – уточнили в НБМ.

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В последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 6 ноября, когда она была уменьшена с 2,75% до 2,65% годовых и достигла своего исторического минимума.

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