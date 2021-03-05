21:14 05 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Национальный банк Молдовы.

Заявление Нацбанка Молдовы: что решил исполком структуры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
8010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210305/33887114/zayavlenie-natsbanka-moldovy-chto-reshil-ispolkom-struktury.html

Регулятор финансового-кредитного сектора республики впервые с ноября прошлого года объявил величину базисной ставки рефинансирования.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) сохранил на уровне 2,65% базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики. Такое решение принял исполнительный комитет структуры на заседании в пятницу.

Повседневная жизнь.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Купить квартиру во время пандемии: насколько рискованно брать ипотеку

Не изменились и процентные ставки по кредитам и депозитам overnight – 5,15% и 0,15% годовых, соответственно.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, понижена на два процентных пункта, то есть до 30% от расчетной базы.

Как пояснили в Нацбанке, решение направлено на создание условий, способствующих возвращению инфляции в диапазон ± 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%.

"Это продолжение мер по стимулированию денежно-кредитной политики, принятых во второй половине прошлого года", – уточнили в НБМ.

В Нацбанке Молдовы рассказали, что ждет молдавский лей в 2021 году>>>

В последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 6 ноября, когда она была уменьшена с 2,75% до 2,65% годовых и достигла своего исторического минимума.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Что подорожает в Молдове в 2021 и 2022 годах: ответ Нацбанка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Европу накрывает третья волна коронавируса
Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться