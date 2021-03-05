Валютные резервы Нацбанка продолжают расти

Увеличение официальных резервных активов произошло в основном из-за повышения обменных курсов валютных резервов по отношению к доллару США.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Официальные резервные активы на конец февраля составили 3 миллиарда 763 миллиона долларов. Этот показатель вырос на 0,1 миллиона долларов по сравнению с концом января.

По данным Национального банка Молдовы, увеличение официальных резервных активов было обусловлено повышением обменных курсов валютных резервов по отношению к доллару США – 21 миллион долларов.

Увеличение произошло также за счет бюджетной поддержки, выделенной учреждениями Всемирного банка – 12,51 миллиона долларов. Кредиты и гранты, предоставленные Минфину Молдовы на инвестиционные проекты, составили 5,7 миллиона долларов.

Росту резервов способствовали и интервенции на внутреннем валютном рынке в виде покупок иностранной валюты – 3,1 миллиона долларов США.

Доходы от управления валютными резервами составили 0,51 миллиона долларов, а чистые поступления на счета структуры по управлению программами внешней помощи – 0,94 миллиона долларов.

Расходы за этот период в части официальных резервных активов были обусловлены выплатами по обслуживанию внешнего государственного долга Республики Молдова в размере 32,93 миллиона долларов США и переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, – 0,22 миллиона долларов.

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