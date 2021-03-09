Сколько литров бензина можно купить в Молдове на одну зарплату

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В 2020 году на среднюю ежемесячную зарплату в Молдове можно было купить 500 литров бензина Aи-95, что на 30% больше, чем в 2019-м. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ.

По его словам, повышение доступности топлива объясняется двумя факторами:

ростом среднемесячной зарплаты на 12,1% – с 7234 лея в 2019-м до 8107 лея в 2020-м;

спадом цен на бензин Aи-95 на 14%. Снижение цены в 2020-м связано с беспрецедентным уменьшением потребления нефти на международном плане, что привело к падению цены до рекордно низкого уровня за последние 25 лет.

"В 2020-м жители Молдовы на среднемесячную зарплату могли купить в два раза больше бензина Aи-95, чем пять лет назад, и в семь раз больше, чем в начале периода независимости республики", – считает эксперт.

С середины декабря 2020 года в Молдове начали расти цены на топливо. Только в феврале подорожание зафикисровали трижды.

Напоминаем, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

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