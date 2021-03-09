Изменения на на валютном рынке: обменный курс на следующий день

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 10 марта. Евро за сутки подешевеет на четыре бана и разместится на отметке в 20,9501 лея.

Доллар окажется в плюсе на один бан и установится на отметке в 17,6 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 10 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подешевеет до 0,2383 лея, украинская гривна сдаст позиции до 0,6353 лея. А румынский лей несколько подешевеет – до 4,2891 в пересчете на нацвалюту.

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