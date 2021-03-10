Топ подорожаний: на какие товары и услуги в Молдове взлетели цены

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В феврале годовая инфляция в Молдове составила 0,62%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.
Средние потребительские цены за месяц выросли на 0,38%. Такая динамика объясняется подорожанием продуктов питания на 0,92%, непродовольственных товаров – на 0,79%.
Что подорожало
В феврале больше всего подорожали огурцы – на 12,8%, капуста – на 11,6%, картофель – на 6,8%. Также жители страны стали больше платить за лук, подсолнечное масло, садовые семечковые фрукты, экзотические фрукты, цитрусовые, цельное молоко, сметану, сахар, крупы, злаки и мед.
Из непродовольственных товаров выросли в цене до 6,3% бутилированный газ, топливо, дрова, лекарства, стиральные машины, моющие средства, лекарства, сигареты.
Что касается услуг, оказываемых населению, то несколько дороже стали обходиться туристические услуги, а также пассажирские авиаперевозки.
За что стали платить меньше
Несколько дешевле стали обходиться новые и подержанные мотоциклы, садовый инвентарь, холодильники и морозильники, кондиционеры, неэлектрические приборы для личной гигиены, оборудование для обработки информации, косметика, пальто, куртки, костюмы, свитера и обувь для взрослых и детей, в том числе зимняя – до 3,6%.
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Также зафиксировано снижение цен на электроэнергию на 7,8% и на гостиничные услуги – на 4,7%.
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