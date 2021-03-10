С начала года выросло число покупателей жилья по программе Prima casă

За время существования государственной программы Prima casă количество приобретенного посредством нее жилья достигло почти 5,5 тысяч.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. За два последних месяца в рамках государственной программы Prima casă было приобретено двести объектов недвижимости. Всего за время существования проекта было куплено 5462 квартиры и дома.

Общая сумма выданных банками кредитов на приобретение жилья в рамках Prima casă составляет 2,75 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,37 миллиарда леев.

"Размер компенсаций, предоставленных из государственного бюджета для частичного покрытия расходов, понесенных бенефициарами по выплате ипотечного кредита в рамках программы Prima casă, составляет 40,5 миллиона леев", - отметили в Министерстве финансов Молдовы.

Из общего числа льготников 964 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы Prima Casa-2, 2337 - в рамках Prima Casa-3, 752 - в рамках программы Prima Casa-4 и 15 - в рамках программы Prima Casa-5.

Из 5462 бенефициаров 3768 - это семьи, 1694 - неженатые молодые люди. Средний возраст получателей - 31,4 года. Средняя стоимость приобретенного жилья составляет 603,24 тысяч леев. Из общего количества купленных домов 5106 домов расположены в городской местности, 356 - в сельской местности. Почти пять тысяч купленных домов составляют квартиры, остальные - это индивидуальные дома.

Бенефициаром государственной программы Prima casă может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании страны и обладает доходом из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

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