22:07 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Валюта

Обменный курс на четверг: лей теряет позиции по всем фронтам

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210310/33938822/obmennyy-kurs-na-zavtra-ley-teryaet-pozitsii-po-vsem-frontam.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 марта. Национальная валюта вновь "просядет" по сравнению со своими иностранными визави. Евро за сутки подорожает на два бана и разместится на отметке в 20,9737 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар окажется в плюсе на три бана и установится на отметке в 17,6391 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 11 марта в небольшом плюсе окажутся также, украинская гривна подорожает до 0,6358 лея. А румынский лей до 4,2915 в пересчете на нацвалюту.  Российский рубль сохранит позиции на уровне 0,2383 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэрия Кишинева провела очередной аукцион - куда пойдут деньги
Чокой: деньги на закупку миллиона доз вакцины от COVID-19 есть


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
France: Fire destroys servers at OVHClouds data centre in Strasbourg
Видео: пожар в дата-центре уничтожил 25 серверов европейских сайтов
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться