Обменный курс на четверг: лей теряет позиции по всем фронтам

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 11 марта. Национальная валюта вновь "просядет" по сравнению со своими иностранными визави. Евро за сутки подорожает на два бана и разместится на отметке в 20,9737 лея.

Доллар окажется в плюсе на три бана и установится на отметке в 17,6391 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 11 марта в небольшом плюсе окажутся также, украинская гривна подорожает до 0,6358 лея. А румынский лей до 4,2915 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль сохранит позиции на уровне 0,2383 лея.

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