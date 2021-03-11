Пержу: для сельского хозяйства Молдовы 2020-й год стал худшим за 30 лет

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Молдова в 2020 году потеряла более 50% озимых, а также таких культур, как подсолнух и кукуруза. И засуха повлияла на это даже более губительно, чем пандемия. Такое мнение высказал и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу в рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан, посвященного экономическим последствиям пандемии коронавируса нового типа.

"Для сельского хозяйства Молдовы 2020 год стал одним из худших за последние 30 лет. Сложно посчитать, насколько повлиял каждый из критических факторов – пандемия и засуха. Первая волна пандемии накрыла страну при первых весенних работах. И никто не знал, с чем мы столкнемся. За первые месяцы экономика серьезно пострадала, мы потеряли сотни миллионов леев", – отметил Пержу.

Он напомнил о том, что в пандемию многие страны попытались защитить свой внутренний рынок и на время вводили ограничения на вывоз зерновых, крупяных изделий. Он также напомнил, что в первые недели после введения в Молдове ЧП сельхозпроизводители особенно пострадали, так как открыты были только крупные продовольственные магазины и аптеки.

"Через две недели начали разблокировать работу магазинов сельскохозяйственного профиля: по продаже семян, сельхозоборудования, аппаратов для фитосанитарного использования. Также разрешили выездную торговлю по районам и селам, поскольку в больших городах были закрыты сельхозрынки", – рассказал глава Минсельхоза.

По его словам, исходя из многочисленных обращений экономических агентов, власти разработали схему реструктуризации их долгов перед банками и госбюджетом.

"Пандемия и кризис – не на один год, а на несколько лет вперед. И последствия от них мы будем ощущать еще долго. Поэтому особое значение приобретает своевременное принятие госвластями и стран-участников СНГ совместных усилий по решению актуальных проблем сельского хозяйства, поддержанию функциональности цепочек добавленной стоимости пищевых продуктов, увеличению производительности и инвестициям в устойчивые продовольственные системы, – подчеркнул Пержу.

Среди главных задач для стран СНГ он также выделил предоставление финансовой поддержки ликвидности фермерам и сельхозпроизводителям для удовлетворения их потребностей в финансировании, продвижение агропродовольственных товаров на внутренние и внешние рынки, развитие промышленной кооперации и создание новых региональных производственных цепочек, рост взаимной торговли, в том числе по онлайн-продажам.

Видеомост "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения" проходит в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет" .

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