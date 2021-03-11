ТПП России: предпринимателей ЕАЭС и стран СНГ ожидает приятная новость

В ближайшее время Торгово-промышленная палата РФ намерена ввести новую государственную услугу, которая даст возможность в режиме онлайн получать сертификаты, позволяющие вести внутреннюю и внешнюю экономическую деятельность.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В ближайшее время в Торгово-промышленной палате России появится общая государственная услуга - единое окно в сфере внешнеэкономической деятельности. Оно предусматривает получение сертификата о происхождении товаров после процедуры онлайн-обращения. Информацию представил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко в рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан, посвященного экономическим последствиям пандемии коронавируса нового типа.

"ТПП выдает сертификаты о происхождении товаров в форме "А", без которых нельзя вести внутреннюю и внешнюю деятельность. Теперь такие услуги предприниматель сможет получать в онлайн-режиме, обратившись через свой рабочий комитет в единое окно", - пояснил Падалко.

Вице-президент ТПП РФ подчеркнул, что эта онлайн-услуга будет доступна для всех предпринимателей.

"Я думаю, эта новость обрадует предпринимательское сообщество Евразийского экономического союза и далее - всего пространства СНГ", - отметил он.

По его словам, сначала новая услуга коснется экспорта, затем уже и импорта, а дальше система будет доведена до такой логической точки, когда предприниматель реально ощутит, что ему не надо бегать по миллионам инстанций и доставать необходимые для работы бумаги.

Падалко также призвал предпринимателей отстаивать свои интересы и добиваться решения своих вопросов через Торгово-промышленные палаты. Он обратил внимание, что все ТПП на территории РФ и стран СНГ являются составной единицей штабов по поддержке бизнеса.

Видеомост "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения" состоялся в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет" .

Участники форума обсудили важные вопросы: как изменится экономика в постпандемический период, возможно ли преодолеть негативные последствия пандемии, чего ждет бизнес от государства и каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ.

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