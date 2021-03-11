Дрэгэлин: вместе со странами СНГ Молдова может выйти из экономического кризиса

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Общими усилиями страны СНГ способны обеспечить менее болезненный для экономики выход из кризисной ситуации, сложившейся из-за пандемии. Таким мнением поделилась госсекретарь Министерства экономики Республики Молдова Юлиана Дрэгэлин во время онлайн-встречи, состоявшейся в рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан.
"Общими усилиями и при имеющемся потенциале сотрудничества в различных областях экономики я считаю, что у наших стран есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества", - сказала она.
Специалист отметила, что региональное взаимодействие может быть продолжено в деле промышленной кооперации, в создании совместных проектов с учетом тенденции мирового рынка, а также в вопросах цифровизации и внедрения современных технологий.
По ее словам, при этом никому из стран СНГ не стоит пренебрегать одним из основных своих приоритетов – повышения благосостояния граждан за счет экономического роста, обеспечения развития и поддержки деловой среды, повышения качества и конкуретноспособности товара.
"Общая задача – поддержать экономическое развитие и взаимодействовать так, чтобы эффекты от сотрудничества на пространстве СНГ отразились положительно на внешнеторговом обороте между нашими странами", – подчеркнула Дрэгэлин.
"Кризис, спровоцированный пандемией, существенно повлиял и на уровень показателей национальной экономики Молдовы. Во втором квартале 2020 года уже наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет. А ВВП за девять месяцев 2020 года снизился на 8,2%", - пояснила специалист.
По ее словам, правительство в приоритетном порядке разработало и продолжает разрабатывать оптимальные меры для поддержки отечественной экономики и преодоления кризиса. Она также подчеркнула, что несмотря на пандемию, в Молдове продолжают внедрять все существующие государственные программы по поддержке бизнеса, а также запускают новые проекты.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>