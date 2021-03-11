Дрэгэлин: вместе со странами СНГ Молдова может выйти из экономического кризиса

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Общими усилиями страны СНГ способны обеспечить менее болезненный для экономики выход из кризисной ситуации, сложившейся из-за пандемии. Таким мнением поделилась госсекретарь Министерства экономики Республики Молдова Юлиана Дрэгэлин во время онлайн-встречи, состоявшейся в рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан.

"Общими усилиями и при имеющемся потенциале сотрудничества в различных областях экономики я считаю, что у наших стран есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества", - сказала она.

Специалист отметила, что региональное взаимодействие может быть продолжено в деле промышленной кооперации, в создании совместных проектов с учетом тенденции мирового рынка, а также в вопросах цифровизации и внедрения современных технологий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Видеомост "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения"

По ее словам, при этом никому из стран СНГ не стоит пренебрегать одним из основных своих приоритетов – повышения благосостояния граждан за счет экономического роста, обеспечения развития и поддержки деловой среды, повышения качества и конкуретноспособности товара.

"Общая задача – поддержать экономическое развитие и взаимодействовать так, чтобы эффекты от сотрудничества на пространстве СНГ отразились положительно на внешнеторговом обороте между нашими странами", – подчеркнула Дрэгэлин.

Как рассказала госсекретарь, согласно статистике, внешний торговый оборот Молдовы со странами СНГ в 2020 году составил 1,69 миллиардов долларов и по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году уменьшился на 7,3%. Удельный вес по торговому обороту со странами СНГ достиг 22,4%. Экспортировано товара на 377 миллионов долларов, что по сравнению с 2019 года меньше на 5,2%. Импорт также снизился, всего на 7%.

"Кризис, спровоцированный пандемией, существенно повлиял и на уровень показателей национальной экономики Молдовы. Во втором квартале 2020 года уже наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет. А ВВП за девять месяцев 2020 года снизился на 8,2%", - пояснила специалист.

По ее словам, правительство в приоритетном порядке разработало и продолжает разрабатывать оптимальные меры для поддержки отечественной экономики и преодоления кризиса. Она также подчеркнула, что несмотря на пандемию, в Молдове продолжают внедрять все существующие государственные программы по поддержке бизнеса, а также запускают новые проекты.

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