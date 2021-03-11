Чебан: пандемия обернулась для Кишинева экономическими потерями

Заместитель главы администрации столицы Молдовы рассказал о том, что было предпринято для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и снижения последствий пандемии.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Меры, предпринятые примэрией муниципия Кишинева для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, обернулись ощутимыми экономическими потерями. О том, как справлялись муниципальные власти с последствиями пандемии, рассказал вице-мэр Кишинева Илие Чебан в рамках видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан.

"Пандемия обусловила необходимость принятия ряда ограничительных мер для того, чтобы сдержать распространение вируса среди населения, и это негативным образом сказалось на бизнесе и на экономике Молдовы в целом", - отметил замглавы столицы.

© Sputnik / Osmatesco Илья Чебан

По его словам, особо ощутили на себе последствия пандемии работники сферы услуг, в которой требуется прямое взаимодействие клиентов и поставщиков. Из-за введения ограничений на передвижение и режим работы, а также требований социального дистанцирования практически все области бизнеса потерпели значительные убытки. И даже переход на онлайн-торговлю не компенсировало падение спроса.

"Мэрия предоставила льготы по оплате местных налогов и предусмотрела поэтапную оплату аренды помещений, находящихся в муниципальной собственности. Также ряд экономических агентов были освобождены от уплаты аренды помещений на период полного карантина", - рассказал Чебан.

Во время пандемии были запущены онлайн-платформы для обучения школьников и студентов, а также для мониторинга пациентов с легкими формами заболевания, проходящих лечение в домашних условиях.

Чебан обратил также внимание на инициативу местной публичной администрации в организации волонтерской платформы для поддержки помощи социально-уязвимых людей в Кишинев в чрезвычайных условиях.

К ней подключились 400 волонтеров гражданской инициативы "Вместе против COVID-19" и 100 волонтеров "Города без макси-такси". Они участвовали в различных мероприятиях по помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, внеся существенный вклад в помощь нуждающимся.

По словам вице-мэра, во время пандемии волонтеры обеспечили сбор и раздачу продуктов питания примерно пяти тысячам семьям, они также пожертвовали для различных социальных госучреждений продукты питания, средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства.

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