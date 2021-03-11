Неожиданный поворот от евро и доллара: курс валют на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 12 марта, и выходные. Все игроки пятивалютной корзины окажутся в плюсе. Евро за сутки подорожает сразу на 23 бана и разместится на отметке в 21,2016 лея.

Доллар станет тверже на восемь банов и установится на отметке в 17,7226 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 12 марта и на выходные в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2403 лея, украинская гривна укрепится до 0,6386 лея, а румынский лей – до 4,3394 в пересчете на нацвалюту.

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