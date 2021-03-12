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Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций

Топливо в Молдове снова подорожало: сколько стоят бензин и "дизель"

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210312/33964155/Toplivo-v-Moldove-snova-podorozhalo-skolko-stoyat-benzin-i-dizel.html

Цены на топливо в республике продолжают расти. Некоторые АЗС объявили о подорожании горючего до одного лея за литр. Повышение произошло спустя две недели после последнего подорожания бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

Бензоколонка.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Цены на бензин добрались до парламента — подешевеет ли топливо
КИШИНЕВ, 12 марта - Sputnik. На некоторых заправках в Молдове в пятницу появились новые расценки на топливо, выше предыдущих. Так, бензин с октановым числом 95 стоит теперь 19 леев и 25 банов, бензин категории Extra - 20 леев и 95 банов, а дизельное топливо - 16 леев и 25 банов за литр.

В то же время на некоторых АЗС цена бензина АИ-95 все еще сохраняется на уровне 18 леев, а дизельное топливо стоит примерно 15 леев за литр.

Напомним, на пятницу в парламенте запланированы слушания по теме роста цен на топливо и ситуации на рынке нефтепродуктов. В законодательном органе уже готовится к рассмотрению документ, который устанавливает жесткий контроль государственных органов над ценообразованием на все виды топлива. Профильная парламентская комиссия одобрила его и рекомендовала к принятию. Однако эксперты в области энергетики смотрят на подобные нерыночные механизмы скептически.

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