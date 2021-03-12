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Майя Санду

Санду обратилась к правительству: о чем заявила президент Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210312/33964439/Sandu-obratilas-k-pravitelstvu-o-chem-zayavila-prezident-Moldovy.html

Глава государства направила кабинету министров предложение по плану действий для помощи предпринимателям.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила в правительство план срочных действий для помощи экономике в период кризиса. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Речь идет о ряде мер, которые позволят малым предприятиям и агропроизводителям легче получить доступ к необходимым финансовым ресурсам при помощи фонда гарантирования кредитов", – отметила Санду.

По ее словам, согласно этому плану фонд гарантирования вырастит до более чем 1,5 миллиарда леев.

"Важная часть плана – информирование бизнес-среды об этой возможности и упрощение процедур доступа к деньгам. Рассчитываю на солидарность всех, в том числе банков, в реализации этих мер", – добавила президент.

Она отметила, что у правительства есть все рычаги воздействия и средства, чтобы претворить этот план в жизнь. "Его реализация позволит бизнесу легче кредитоваться, начать весенние работы, сохранить рабочие места", – считает Санду.

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