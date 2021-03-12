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Парламент Республики Молдова

Парламент выразил вотум недоверия руководству НАРЭ и Совета по конкуренции

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210312/33965982/Parlament-vyrazil-votum-nedoveriya-rukovodstvu-NARE-i-Soveta-po-konkurentsii.html

Законодательный форум Молдовы потребовал отставки руководства Национального агентства по регулированию в энергетике и Совета по конкуренции из-за их неэффективной работы.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Парламент квалифицировал деятельность руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и Совета по конкуренции как неэффективную. По итогам заслушивания контролирующих органов депутаты выразили вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовали отставки его совета директоров.

Бензоколонка.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Цены на бензин добрались до парламента — подешевеет ли топливо

Решение было принято в пятницу большинством голосов присутствующих в зале парламентариев по итогам слушаний о росте цен на топливо.

В постановлении говорится, что во время пандемического и экономического кризиса национальные регулирующие органы не принимали никаких мер для предотвращения роста цен на топливо. В парламенте также отметили, что есть обоснованные подозрения, которые косвенно поддерживают картельные соглашения на рынке.

Учитывая, что Совет по конкуренции начал изучать ситуацию на топливном рынке и приступил к расследованию картельных соглашений, отчет он представит Комиссии экономики, бюджета и финансов в течение 30 дней.

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