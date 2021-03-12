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Доллар и рубль укрепляют позиции: курс валют на понедельник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210312/33967309/Dollar-i-rubl-ukreplyayut-pozitsii-kurs-valyut-na-ponedelnik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 15 марта. Евро за сутки подешевеет сразу на 6 банов и разместится на отметке в 21,1468 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар станет тверже на два бана и установится на отметке в 17,7451 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то на выходные в небольшом плюсе окажется также российский рубль, который подорожает до 0,2408 лея, украинская гривна укрепится до 0,6400 лея, а румынский лей опустится – до 4,3287 в пересчете на нацвалюту. 

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