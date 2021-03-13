Эксперт подсчитал, какие убытки понесет Молдова в случае локдауна

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшается быстрее, чем предполагалось. Правительство находится между молотом и наковальней. Необходимо что-то сделать, чтобы остановить распространение эпидемии, но закрытие экономики может оказаться чрезвычайно дорогостоящим.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Если власти Молдовы введут в стране локдаун, что приведет к полному закрытию экономики, то продажи товаров и услуг снизятся не менее чем на 2,5 миллиарда леев в неделю. Такого мнения придерживается экс-депутат и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Замедление экономической жизни ударит по государственному бюджету, доходам экономических агентов и доходам населения. Мы оцениваем общие убытки в 1,2–1,3 миллиарда леев в неделю", — пишет Ионицэ в своем блоге.

Больше всего проиграет национальный публичный бюджет, который будет фиксировать убытки в размере не менее 500-600 миллионов леев за каждую неделю полного закрытия экономики, считает эксперт.

Потери доходов экономических агентов будут составлять не менее 300 миллионов леев в неделю.

"В связи с прекращением экономической деятельности экономические агенты не смогут полностью выплатить заработную плату и будут вынуждены удерживать ее. Как следствие, население будет получать минимум на 350 миллионов леев меньше за каждую неделю бездействия", — продолжает Ионицэ.

Очевидно, что задача вмешательства в случае локдауна лежит на правительстве, которое должно брать займы для покрытия образовавшейся бюджетной дыры, а также для осуществления дополнительных мер поддержки экономических агентов и населения.

Обратной стороной является то, что действующее правительство не может вносить изменения в государственный бюджет, но и парламент не имеет таких прав без положительного заключения правительства, которое не может быть дано действующим правительством.

"Нам не избежать локдауна. Его придется ввести, но проблема заключается в неспособности правительства вмешаться", — пишет эксперт.

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