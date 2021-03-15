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Курс валют

Что готовят евро и доллар: курс валют на следующий день

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210315/33995744/chto-gotovyat-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 16 марта. Большинство пятивалютной корзины окажется в минусе. Евро за сутки проиграет два бана и разместится на отметке в 21,1227 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар уступит три бана и установится на отметке в 17,716 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 16 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2423 лея, а украинская гривна укрепится до 0,6417 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции – до 4,3244 в пересчете на нацвалюту. 

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