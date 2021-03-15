Что готовят евро и доллар: курс валют на следующий день

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 16 марта. Большинство пятивалютной корзины окажется в минусе. Евро за сутки проиграет два бана и разместится на отметке в 21,1227 лея.

Доллар уступит три бана и установится на отметке в 17,716 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 16 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2423 лея, а украинская гривна укрепится до 0,6417 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции – до 4,3244 в пересчете на нацвалюту.

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