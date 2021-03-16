Если введут локдаун в Молдове: что ждет экономику и жителей страны

Хватит ли денег на зарплаты и пенсии, что ждет республику в случае введения нового чрезвычайного положения, какой ущерб грозит экономике, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Второй локдаун для Молдовы станет крайне опасным с экономической точки зрения. Об этом в комментарии Sputnik заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

"Кроме слов о чрезвычайном положении, локдауне и возможном сроке в две недели не были предоставлены никакие детали. Поэтому есть широкий спектр комментариев и мнений на эту тему. То есть это может означать, что угодно: полный локдаун – все сидят дома, магазины закрыты, или же частичный локдаун, который предусматривает приостановку работы некоторых учреждений, торговых единиц, зон", – сказал Киркэ.

По его словам, необходимо разработать схему всех ограничений, чтобы оценить финансовый ущерб, отрицательное влияние на социальные факторы, а также то, какими будут положительные эффекты подобного решения. На подобный шаг, как считает эксперт, нужно идти только после тщательного анализа.

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Опасность новых ограничений

Второй локдаун для Молдовы станет крайне опасным с экономической точки зрения, считает экономист. Убытки, которые может понести государство, составят несколько миллиардов леев. Возможное ЧП грозит банкротством многих предприятий, которые и так страдают от последствий пандемии.

Эксперт считает, что некоторые ограничения, введенные властями, абсурдны и нелогичны. Киркэ привел в пример ситуацию с общественным транспортом и прогулками в парках. По словам аналитика, загруженность общественного транспорта не запрещена, однако прогулки по паркам ограничены – речь идет об ограничении собираться в компании более трех человек. Как отметил экономист, последствия нового локдауна будут сказываться не только в 2021 году, но и многие годы после.

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Если власти Молдовы введут в стране локдаун, что приведет к полному закрытию экономики, то продажи товаров и услуг снизятся не менее чем на 2,5 миллиарда леев в неделю. Такого мнения придерживается экс-депутат и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Замедление экономической жизни ударит по государственному бюджету, доходам экономических агентов и доходам населения. Мы оцениваем общие убытки в 1,2–1,3 миллиарда леев в неделю", — пишет Ионицэ в своем блоге.

Больше всего проиграет национальный публичный бюджет, который будет фиксировать убытки в размере не менее 500-600 миллионов леев за каждую неделю полного закрытия экономики, считает эксперт. По его оценкам, потери доходов экономических агентов будут составлять не менее 300 миллионов леев в неделю.

Хватит ли денег на выплату зарплат и пенсий

На вопрос о том, как новый локдаун может отразиться на выплате зарплат и пенсий, экономист отметил, что хотя у государства ресурсы будут несколько сниженными, но это не значит, что на эти цели денег не хватит.

"Управление публичными финансами осложнится, но речь не идет о ситуации, когда не будет хватать средств для выплат... Чтобы дела ухудшились, локдаун должен длиться довольно долгое время, а ограничения быть гораздо суровее", – отметил Киркэ.

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Решит ли локдаун проблемы распространением COVID

Экономический эксперт Галина Шеларь считает, что введение строгого локдауна вызовет широкомасштабные социальные протесты.

"Наблюдая реакцию на ограничительные меры в других странах, можно представить, что будет у нас", – сказала Шеларь.

Экономист отметила, что в республике нет механизмов, которые помогли бы компенсировать или помогли бы выжить людям. "И за весь год они так и не разработаны" – отметила собеседница.

Помимо этого, специалист не понимает, какие именно меры за время пандемии показали свою действенность в борьбе с заболеваемостью.

"Локдаун вводится для того, чтобы ограничить общение. За год у нас не появилось никаких реальных инструментов, чтобы проконтролировать соблюдение ограничительных мер и правил поведения. Рынки, магазины, продавцы, покупатели – кто и как контролировал соблюдение ограничений? Система ограничений начала формироваться с марта прошлого года – какие меры эффективны, а какие нет?", – задается вопросом Шеларь.

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Возможный локдаун в Молдове

Эксперт обратила внимание на то, что вопрос заключается не в локдауне, а в том, повлияют ли жесткие ограничения на ситуацию с уровнем заболеваемости в стране.

Президент Молдовы Майя Санду накануне передала в правительство решение Высшего совета безопасности, который порекомендовал, какие действия необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией COVID-19.

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"Чтобы избежать жесткого карантина, необходимы конкретные и быстрые действия, чтобы остановить распространение вируса. В связи с этим сегодня я направила в правительство решение Высшего совета безопасности, который рекомендует, какие меры необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией", – написала президент на своей странице в Facebook.

Среди самых важных мер, как отметила президент:

компенсация трудоустроенным гражданам, патентообладателям и другим категориям лиц убытков, связанных с чрезвычайным положением минимум по 1000 леев в неделю;

упрощение процедуры оформления статуса безработного и подача заявления на получение пособия по безработице для их произведения в течение трех дней, а также сокращение минимального срока уплаты взносов с 12 до 9 месяцев и включение права на получение пособия по безработице для молодых специалистов;

введение моратория для бизнесменов и физических лиц на оплату арендной платы, коммунальных и налоговых платежей, штрафов;

установление моратория на налоговый контроль и блокировку счетов предпринимателей;

разработка механизмов субсидирования бизнеса для компенсации потерь;

обеспечение выполнения рекомендаций, предназначенных для специалистов, обладающих компетенциями в области предотвращения и противодействия домашнему насилию в ситуации с COVID-19.

В то же время, как считает Санду, необходимо срочно заблокировать неприоритетные расходы, а также принять срочные меры по поддержке системы здравоохранения.

Ситуация с COVID-19 в Молдове: цифры тревожные

Консультативный совет по вопросам общественного здоровья при премьер-министре собрался во вторник на свое второе заседание. На повестке дня стояло несколько тем, включая определение основных и неотложных мер по борьбе с пандемией.

Госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык представила обновленную информацию по эпидемиологической ситуации в стране и о ходе вакцинации от коронавируса. Представленные данные, как отметили в пресс-службе правительства, показывают, что ситуация тревожная. Только за последнюю неделю уровень смертности вырос более чем на 30% – Молдова заняла третье место в мире по количеству зарегистрированных летальных исходов.

Профессор, заведующий клиникой анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару сообщил, что в настоящий момент способность отделений реанимации в медицинских учреждениях Кишинева приближается к пределу, особенно с точки зрения наличия медицинского персонала.

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Члены Совета обсудили причины обострения кризиса в области здравоохранения, одна из которых – интенсивная передача инфекции среди людей, а также проанализировали влияние мер и программ, принятых до настоящего времени, и предложили ряд решений для сокращения распространения COVID-19.

"Решено разработать и рекомендовать к выполнению План мер по борьбе с пандемией SARS-Cov-2 на национальном уровне, включая меры по ограничению распространения вируса и укреплению национальных систем здравоохранения", – отметили в пресс-службе кабмина.

Позиция и. о. главы Минюста

Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский считает, что в требованиях Майи Санду сложно отыскать правовую логику. По его словам, если предлагается ввести ЧП, аналогичное тому, что было прошлой весной (локдаун), то более целесообразно было бы самому президенту просить и убеждать парламент, так как временное правительство не имеет для этого легитимных полномочий.

"Если предлагается такое же ЧП, то предложение президента об изменении состава Нацкомиссии по общественному здоровью НКОЗ в качестве немедленной меры неуместно, так как в случае ЧП будет создана новая комиссия", — написал ранее Нагачевский на своей странице в Facebook.

По его мнению, без полномочного правительства невозможно эффективно управлять пандемическим кризисом. Он отметил, что какой бы сложной не была ситуация, президент должен вернуться в конституционное поле.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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