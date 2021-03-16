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Евро дорожает, доллар "топчется": курс валют на следующий день

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210316/34011685/euro-dorozhaet-dollar-topchetsya-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 17 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в плюсе. Евро за сутки отыграет четыре бана и разместится на отметке в 21,1687 лея.

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Доллар хоть и будет в плюсе, но незначительно изменится в цене и будет торговаться по 17,7182 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 17 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2437 лея, а румынский лей укрепится до 4,3325 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна несколько сдаст позиции до 0,6399 лея. 

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