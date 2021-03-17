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Знак евро на табло курса обмена валют

Что ждать от евро и доллара: курс валют на следующий день

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210317/34025056/chto-zhdat-evro-euro-dollar-kurs-valyut-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 18 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом минусе. Евро за сутки потеряет в цене пять банов и разместится на отметке в 21,1179 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
Что ждет молдавский лей в 2021 году – прогноз Нацбанка Молдовы

А доллар окажется в небольшом плюсе на четыре бана и будет торговаться по 17,7542 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 18 марта в небольшом минусе окажутся также российский рубль, который подешевеет до 0,2409 лея, а румынский лей просядет до 4,3204 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна несколько укрепится до 0,6414 лея. 

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