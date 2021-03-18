Парламент проголосовал за новую методологию регулирования цен на топливо

Согласно принятому законопроекту, цена литра топлива должна быть привязана к котировкам Platts, а маржа топливных компаний должна быть ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Парламент проголосовал за законопроект депутата Александра Олейника об изменении методологии регулирования цен на топливо. Документ принят в первом чтении абсолютным большинством депутатов, присутствующих на заседании. Инициативу представил автор проекта депутат Александр Олейник.

Суть законопроекта состоит в том, чтобы цена на топливо по-прежнему устанавливалась топливными компаниями, но рассчитывалась по единой, разработанной Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) методологии.

В ее основе – предусмотренная законом формула, где цена литра топлива должна быть привязана к котировкам Platts (ведущий мировой поставщик рыночной информации и цен на нефть и нефтепродукты, газ, энергоносители) и устанавливаемой НАРЭ максимально допустимой марже.

НАРЭ в этом случае обеспечивает контроль за соблюдением указанной формулы операторами топливного рынка.

Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год. Только тогда НАРЭ каждые две недели устанавливало предельно допустимые цены на все виды топлива, исходя из схожей формулы расчета, и периодически пересматривало предельно допустимый предел маржи для топливных компаний.

От механизма отказались на волне очередных протестов, связанных с подорожанием топлива.

По мнению Олейника, методология, применяемая с 1 января 2019 года, не стала действенным механизмом оперативного регулирования цен на нефтепродукты.

Согласно действующей методологии, государственные органы не могут регулировать сами цены на топливо. Профильное Национальное агентство по регулированию в энергетике только лишь следит за тем, чтобы норма рентабельности для топливных компаний не превышала 10%.

Депутаты высказали немало замечаний и дополнений к проекту.

"Самая главная проблема такого механизма: доступ к котировкам Platts был только у НАРЭ", - заявил, комментируя проект, вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Он предложил, чтобы Нацагентство по регулированию в энергетике устанавливало цены на топливо при участии некоего общественного совета.

Целый ряд парламентариев выступили за то, что следует регулировать описанным в законопроекте способом и цены на сжиженный газ. Похожее предложение содержится и в заключении правительства по данной законодательной инициативе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova