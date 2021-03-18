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Укрепление доллара и скачок евро: курс валют на пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 19 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом плюсе.

Евро за сутки прибавит сразу 12 банов и разместится на отметке в 21,2366 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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А доллар также пойдет вверх, но подорожает незначительно, лишь на три бана? и будет торговаться по 17,7854 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 19 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2408 лея, а румынский лей поднимется до 4,3456 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна укрепится до 0,6425 лея. 

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