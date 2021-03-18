Молдавские фермеры требуют субсидирования новых сортов фруктов и винограда

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове еще в 2018 году был принят закон, предусматривающий признание на национальном уровне каталога сортов растений, действующего в Евросоюзе. Однако в отступление от этого закона министерствами и ведомствами до сих пор не внесены поправки в ряд нормативных актов, обеспечивающих практическое применение каталога в стране. Об этом сообщили в организации EastFruit.

Как говорится в источнике, к настоящему времени не был адаптирован регламент распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и села. Садоводы и виноградари либо вынуждены отказаться от посадки новых сортов, либо должны искать способ обойти действующие ограничения.

Существующая нормативная база допускает временную регистрацию новых сортов и позволяет официально закупать на внешнем и внутреннем рынке лишь ограниченное количество неавторизованных сортов для производственного тестирования на площадях до пяти гектаров.

Сельхозпроизводители испытывают сложности с приобретением саженцев для закладки столь малых плантаций, а другие вынуждены испытывать экономические риски в процессе выращивания новых для Молдовы сортов многолетних культур, еще и сталкиваются с проблемами при получении компенсаций из госфонда субсидирования сельского хозяйства, - отмечает EastFruit.

В прошлом году садоводы сталкивались с отказами уполномоченных ведомств по запросам на субсидирования новых плантаций персика плоских (инжирных) сортов, не включенных в действующий госреестр. Также ассоциации плодоводов не добились положительного решения на предложение включить в госреестр, например, трех коммерчески перспективных бессемянных сортов столового винограда, многие годы тестируемых рядом виноградарских хозяйств республики.

По мнению специалистов, устаревшая и забюрократизированная госсистема сортоиспытания резко снижает конкурентоспособность молдавских производителей. На мировом рынке фруктов и ягод за пять-семь лет предпочтения потребителей меняются. Если три-четыре года тратить на практические испытания в условиях Молдовы сортов, снискавших мировую популярность и успешно выращиваемых в соседних странах, то успевать за рынком будет крайне сложно,отмечает источник.

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