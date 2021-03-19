Тендер на закупку электроэнергии для Молдовы не состоялся – что дальше?

Поставщикам и операторам систем передачи и распределения электроэнергии не удалось завершить тендеры на закупку электроэнергии для Молдовы. Текущие контракты истекают 1 апреля 2021 года.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Тендер на закупку электроэнергии для молдавских потребителей не состоялся из-за того, что в нем участвовали менее трех поставщиков, как это предусмотрено по закону.

Об этом в своем пресс-релизе сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Процедуры закупки электроэнергии выполняются в строгом соответствии с положениями Правил рынка, утвержденными НАРЭ. Применение этих правил и процедур является одним из элементов действующего в Молдове Третьего энергетического пакета.

"Процедура устанавливает новые требования, направленные на повышение уровня конкуренции в сегменте оптового рынка электроэнергии", — объясняют в агентстве.

В соответствии с правилами регулятора, все операторы начали тендерные процедуры в начале февраля этого года, опубликовав объявления и запустив процесс предварительной квалификации поставщиков.

Как сообщает НАРЭ, процедура открытия тендера состоялась 16 марта 2021 года.

Несмотря на то, что в списки предквалифицированных поставщиков были включены от 3 до 5 потенциальных продавцов электроэнергии компаниям Республики Молдова, на этапе торгов три компании-поставщика, а именно: RED Nord, FEE-Nord SA и ГП Moldelectrica зарегистрировали только одно предложение, а Premier Energy и Premier Energy Distribution получили по два предложения каждая.

Согласно требованиям НАРЭ, для обеспечения закупки электроэнергии в условиях конкурентного рынка минимальным критерием подтверждения тендера на данном этапе является 3 тендера.

Поэтому все компании приняли решение отменить аукционы и организовать повторные аукционы с запросом заявок до 22 марта 2021 года.

"НАРЭ вместе с другими заинтересованными представителями постоянно следит за процессом закупок электроэнергии и готово незамедлительно вмешаться, если безопасность электроснабжения окажется под угрозой", — отметили в контролирующем органе.

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