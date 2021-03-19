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Трактор на поле

В Молдове изменят субсидирование сельского хозяйства: что решил парламент

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210319/34047322/v-moldove-izmenyat-subsidirovanie-selskogo-khozyaystva-chto-reshili-v-parlamente.html

Поправки к Закону о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности приняты в первом чтении.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. На заседании парламента в пятницу депутаты проголосовали в первом чтении за поправки в Закон о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской местности.

Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы дать правительству право утверждать порядок выплаты субсидий заявителям, деятельность которых соответствует мерам по стимулированию кредитования сельскохозяйственных производителей коммерческими банками и небанковскими учреждениями финансового вмешательства.

Также предлагается отменить на период 2020-2021 годов обязанность предоставлять справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в национальный публичный бюджет, чтобы получить субсидии.

"Для обеспечения продовольственной безопасности страны жизненно важно продолжить поддержку сельскохозяйственных производителей, найти новые решения для частичного покрытия расходов на содержание аграрных хозяйств, в том числе для возмещения процентной ставки по кредитам, полученным в течение 2020-2021 годов", говорится в информационной записке к документу.

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По мнению авторов, необходимость развития проекта возникла из-за кризиса в сельском хозяйстве, имевшего место в 2020 году, обусловленного стихийными бедствиями в аграрном секторе, в том числе засухой с осени 2019 - весны 2020 года.

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