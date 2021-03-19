Все просели, а доллар "на плаву": курс валют на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 22 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом минусе.

Евро за выходные потеряет 5 банов и разместится на отметке в 21,1829 лея.

А доллар пойдет вверх, но подорожает незначительно, лишь на два бана, и будет торговаться по 17,8015 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 22 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2404 лея, а румынский лей упадет до 4,3353 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна ослабнет до 0,6419 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova