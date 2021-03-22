Миллионы на будущее: как жители Молдовы хранят свои деньги

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В феврале нынешнего года объем новых привлеченных депозитов составил 2234,5 миллиона леев, увеличившись на 17,4% в сравнении с показателями за второй месяц 2020-го.

Объем вкладов в национальной валюте составил 1,462 миллиарда леев (+25,7% за год), а в иностранной валюте в пересчете на леи – 772,5 миллиона леев (+4,4%).

Самыми востребованными оказались депозиты физических лиц – 79,4% (50,8% составили депозиты, привлеченные в леях, а 28,6% – в иностранной валюте).

Наиболее привлекательными с точки зрения сроков стали депозиты на 6–12 месяцев (29% от всех привлеченных срочных депозитов). Следует отметить, что самая большая доля по категориям клиентов пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц – 25,9%.

Средняя ставка по новым привлеченным депозитам в национальной валюте равна 3,81%, а в иностранной валюте – 0,6%.

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По данным Нацбанка, в сравнении с февралем прошлого года снизилась средняя процентная ставка по депозитам как в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

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Физлица размещали вклады на срок 6–12 месяцев в нацвалюте по средней процентной ставке 3,83%, юридические лица – по 3,08%. Что касается депозитов в иностранной валюте, то наиболее популярны вклады на сроки от двух до пяти лет. При этом процентная ставка по ним для физлиц составляла 0,71%, для юрлиц – 1,24%.

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