Укрепление позиций основных валют: курс на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 23 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом плюсе.

Евро за сутки отыграет 7 банов и разместится на отметке в 21,2544 лея.

Доллар также пойдет вверх, но подорожает незначительно, лишь на один бан, и будет торговаться по 17,8182 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 23 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2396 лея, а румынский лей поднимется до 4,3510 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна окрепнет до 0,6436 лея.

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