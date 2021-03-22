НАРЭ выступило с уточнением о повышении цен на электричество

В агентстве пообещали разобраться в том, действительно ли цена на электричество возрастет, и есть ли для этого предпосылки.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с уточнением относительно появившейся в СМИ информации о повышении цен на электроэнергию.

По данным агентства, только предприятие Moldelectrica завершило переговоры о получении электроэнергии в количестве 61 ГВт, что составляет только 3% от внутреннего рынка.

Как отметили в НАРЭ, большинство держателей лицензий находятся в активной фазе переговоров о ценах и договорных условиях на поставку электроэнергии бытовым и небытовым потребителям в стране.

"Тендерные процедуры, спецификации, критерии предварительной квалификации энергосбытовых компаний были установлены индивидуально и запущены каждым оператором в начале февраля этого года. Из-за отсутствия как минимум трех заявок от компаний, прошедших предварительную квалификацию, 16 марта этого года все операторы рынка электроэнергии отменили покупки, объявив их повторение на 22 марта этого года", - говорится в пресс-релизе НАРЭ.

В агентстве отметили, что о результатах, цене и ее влиянии на тарифы для конечных потребителей НАРЭ оперативно проинформирует.

В ведомстве также уточнили, что согласно закону об электроэнергии, обновление регулируемых цен и тарифов на электричество в течение года может иметь место только в том случае, если отклонения превышают 5% годовых затрат на распределение и поставку электроэнергии, установленных в регулируемых тарифах для конечных потребителей.

Если операторы рынка электроэнергии посчитают, что изменение покупной цены на электроэнергию соответствует необходимым предпосылкам для пересмотра регулируемых тарифов, они подадут в агентство запрос на корректировку цен и расчеты, выполненные в соответствии с положениями действующей методики расчета тарифов, утвержденной НАРЭ.

Совет директоров агентства рассмотрит запросы электроэнергетических компаний в течение максимум 180 дней, чтобы проверить, доказывают ли представленные расчеты необходимость корректировки тарифов.

Ранее появилась информация, что два оператора рынка якобы подписали договоры о закупке электроэнергии. Учитывая отсутствие конкуренции на рынке, цена на электроэнергию, поставляемую молдавским компаниям, по этой информации, якобы выросла с 48,65 долларов за МВтч до 58 долларов для каждого из операторов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova