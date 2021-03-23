Почему в супермаркетах Молдовы часто меняются цены на овощи

Управляющие крупных сетей супермаркетов пожаловались на нестабильные цены на овощи. Как считают эксперты, тому есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В Молдове оптовые цены на плодоовощной ассортимент для супермаркетов поставщики меняют несколько раз в неделю. Об этом сообщили в ассоциации производителей фруктов EastFruit со ссылкой на управляющих крупными сетями супермаркетов.

Как сообщается, оптовики-снабженцы повышают цены на каждую новую партию продукции: при этом на многие позиции товаров поставки делают не реже одного раза в два-три дня.

"За первую половину марта цены на продукты этой группы выросли на 5-15%. В наименьшей мере подорожали морковь, кабачки и яблоки (в среднем на 5%), лук и свекла (7%), болгарский перец (8%), в наибольшей – капуста и виноград (10%), картофель и цитрусовые (до 15%)", - говорят в ассоциации.

По прогнозу ритейлеров, по итогам марта фрукты и овощи им обойдутся дороже по сравнению с февральским уровнем цен примерно на 25%, отмечают в ассоциации.

При этом за последний месяц цена продуктов оптовых поставок для сетей супермаркетов растет в большей мере и быстрее, чем поставки для оптово-розничных рынков.

"Оптовые снабженцы сетей пользуются тем обстоятельством, что многие даже крупные сетевые ритейлеры не располагают большими складскими помещениями для хранения плодоовощной продукции и достаточным транспортным парком для ее регулярного развоза по магазинам", - отметили в EastFruit.

Организация приводит мнение коммерсантов, которые считают, что подобная ситуация была ожидаемой: обычно с третьей недели марта запасы сезонной продукции у оптовых поставщиков истощаются, с этого момента и вплоть до конца мая цены растут постоянно – как на местный товар, так и на импортный. В первую очередь это относится к цитрусовым и экзотическим фруктам. Основная причина — в завершении сезона активного потребления.

Также есть и другие причины: нестабильная политическая и эпидемическая ситуации в стране. Все это сказалось также и повышение цен на нефтепродукты, а топливо — основная статья расходов, ценники на продукцию от оптовиков на нее реагируют чутко. Повлиял на цены и рост курса евро и доллара по отношению к молдавскому лею.

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