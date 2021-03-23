07:34 23 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.25
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Центральный рынок

Почему в супермаркетах Молдовы часто меняются цены на овощи

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31638796.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210323/34081201/pochemu-v-supermarketakh-moldovy-chasto-menyayutsya-tseny-na-ovoschi.html

Управляющие крупных сетей супермаркетов пожаловались на нестабильные цены на овощи. Как считают эксперты, тому есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В Молдове оптовые цены на плодоовощной ассортимент для супермаркетов поставщики меняют несколько раз в неделю. Об этом сообщили в ассоциации производителей фруктов EastFruit со ссылкой на управляющих крупными сетями супермаркетов. 

Как сообщается, оптовики-снабженцы повышают цены на каждую новую партию продукции: при этом на многие позиции  товаров поставки делают не реже одного раза в два-три дня.

"За первую половину марта цены на продукты этой группы выросли на 5-15%. В наименьшей мере подорожали морковь, кабачки и яблоки (в среднем на 5%), лук и свекла (7%), болгарский перец (8%), в наибольшей – капуста и виноград (10%), картофель и цитрусовые (до 15%)", - говорят в ассоциации. 

Ион Пержу, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пержу: в регионах России любят молдавские фрукты, и вот почему
По прогнозу ритейлеров, по итогам марта фрукты и овощи им обойдутся дороже по сравнению с февральским уровнем цен примерно на 25%, отмечают в ассоциации.

При этом за последний месяц цена продуктов оптовых поставок для сетей супермаркетов растет в большей мере и быстрее, чем поставки для оптово-розничных рынков.  

"Оптовые снабженцы сетей пользуются тем обстоятельством, что многие даже крупные сетевые ритейлеры не располагают большими складскими помещениями для хранения плодоовощной продукции и достаточным транспортным парком для ее регулярного развоза по магазинам", - отметили в EastFruit. 

Овощи
© Sputnik / Евгений Биятов
Теплицы - дело дорогое: выросла цена на популярный в Молдове овощ

Организация приводит мнение коммерсантов, которые считают, что подобная ситуация была ожидаемой: обычно с третьей недели марта запасы сезонной продукции у оптовых поставщиков истощаются, с этого момента и вплоть до конца мая цены растут постоянно – как на местный товар, так и на импортный. В первую очередь это относится к цитрусовым и экзотическим фруктам. Основная причина  — в завершении сезона активного потребления.

Также есть и другие причины: нестабильная политическая и эпидемическая ситуации в стране. Все это сказалось также и повышение цен на нефтепродукты, а топливо — основная статья расходов, ценники на продукцию от оптовиков на нее реагируют чутко. Повлиял на цены и рост курса евро и доллара по отношению к молдавскому лею. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мясо ягненка в 2021 году дороже: поднимутся ли еще цены на этот товар
Парламент проголосовал за новую методологию регулирования цен на топливо
В Молдове могут взлететь цены на самый ходовой продукт питания

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Латвия. Красная зона: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться