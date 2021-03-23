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Жизнь в кредит: на что жители Молдовы берут деньги взаймы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210323/34085402/zhizn-v-kredit-na-chto-zhiteli-moldovy-berut-dengi-vzaymy.html

Национальный банк Молдовы представил данные о том, какие кредиты и на какие цели считаются самыми востребованными среди жителей республики.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Объем новых выданных кредитов в феврале нынешнего года достиг 2 673,2 миллиона леев, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно статистике, наибольшей популярностью среди граждан республики пользуются займы в национальной валюте. На них приходится порядка 74,1%. С точки зрения сроков, наиболее привлекательными оказались кредиты с погашением в течение двух–пяти лет (53,4% от общего объема займов).

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"Кредиты, выданные в национальной валюте, представлены большей частью займами для юридических лиц (53,5%). На нефинансовые коммерческие общества приходится 48,6% от общего объема кредитов в нацвалюте (в их составе 49% принадлежат торговле)", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом в основном среди нефинансовых коммерческих обществ (94,7%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (58,9%).

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 7,4%, в иностранной валюте – 4,13%.

С точки зрения целевого назначения выданных кредитов, наибольшую долю составили потребительские (65,6%). В среднем они выдавались под 5,43%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 30%.

"Стоит отметить, что 94,4% от всего объема кредитов на недвижимость выдавались с национальной валюте. Потребительские займы также предоставлялись в основном в молдавских леях (99,4% от всего объема потребкредитов)", – уточняется в отчете Нацбанка.

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