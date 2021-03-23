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Подорожает ли электроэнергия: что заявили в Premier Energy

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210323/34091432/Podorozhaet-li-elektroenergiya-chto-zayavili-v-Premier-Energy.html

Компании Premier Energy и Premier Energy Distribution сообщили, что тендеры на закупку электроэнергии еще не завершены.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. В компаниях Premier Energy и Premier Energy Distribution прокомментировали появившуюся в прессе информацию о новой цене на закупку электроэнергии. 

"Учитывая появившуюся в прессе информацию о новой цене на закупку электроэнергии, Premier Energy сообщает, что тендер на закупку электроэнергии не завершен, компания находится в процессе переговоров и уточнений. В рамках заседания комитета по приему, открытию и проверке предложений, которое состоялось 22 марта, приняли участие два предварительно квалифицированных поставщика ЗАО "Молдавская ГРЭС", DE Trading LLC ("Донбассэнерго") и D.Trading LLC (DTEK)", – заявили в компании.

При этом, как уточнили в Premier Energy, компания Energocom не предоставила никаких предложений.

электрический столб
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Принимая во внимание необходимость конкретизации и предоставления специфичных деталей по поставке электроэнергии, в ближайшие дни будет назначена новая встреча для продолжения переговоров о цене", – подчеркнули в Premier Energy.

В компании уточнили, что процедура завершится переговорами и подписанием нового контракта на поставку электроэнергии и его представлением в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на утверждение.

"Компания проинформирует все заинтересованные стороны о результатах тендера посредством пресс-релиза, который будет опубликован на сайте", – добавили в Premier Energy.

Что заявили в Premier Energy Distribution?

В компании Premier Energy Distribution также сообщили, что тендер на закупку электроэнергии не завершен и предприятие изучает имеющиеся предложения.

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"В рамках заседания комитета по приему, открытию и проверке предложений, которое состоялось 22 марта, приняли участие два предварительно квалифицированных поставщика – ЗАО "Молдавская ГРЭС" и DE Trading LLC ("Донбассэнерго")", – заявили в компании.

При этом, как уточнили в Premier Energy Distribution, компании Energocom, D.Trading LLC (DTEK) и Navitas Energy не предоставили никаких предложений. О результатах тендера панируется проинформировать все заинтересованные стороны.

Уточнение НАРЭ

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, только предприятие Moldelectrica завершило переговоры о получении электроэнергии в количестве 61 ГВт, что составляет только 3% от внутреннего рынка. 

Как отметили в НАРЭ, большинство держателей лицензий находятся в активной фазе переговоров о ценах и договорных условиях на поставку электроэнергии бытовым и небытовым потребителям в стране.

"Тендерные процедуры, спецификации, критерии предварительной квалификации энергосбытовых компаний были установлены индивидуально и запущены каждым оператором в начале февраля этого года. Из-за отсутствия как минимум трех заявок от компаний, прошедших предварительную квалификацию, 16 марта этого года все операторы рынка электроэнергии отменили покупки, объявив их повторение на 22 марта этого года", - говорится в пресс-релизе НАРЭ.

Молдавские леи
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В агентстве отметили, что о результатах, цене и ее влиянии на тарифы для конечных потребителей НАРЭ оперативно проинформирует.

В ведомстве также уточнили, что согласно закону об электроэнергии, обновление регулируемых цен и тарифов на электричество в течение года может иметь место только в том случае, если отклонения превышают 5% годовых затрат на распределение и поставку электроэнергии, установленных в регулируемых тарифах для конечных потребителей.

Если операторы рынка электроэнергии посчитают, что изменение покупной цены на электроэнергию соответствует необходимым предпосылкам для пересмотра регулируемых тарифов, они подадут в агентство запрос на корректировку цен и расчеты, выполненные в соответствии с положениями действующей методики расчета тарифов, утвержденной НАРЭ. 

Совет директоров агентства рассмотрит запросы электроэнергетических компаний в течение максимум 180 дней, чтобы проверить, доказывают ли представленные расчеты необходимость корректировки тарифов.

Ранее появилась информация, что два оператора рынка якобы подписали договоры о закупке электроэнергии. Учитывая отсутствие конкуренции на рынке, цена на электроэнергию, поставляемая молдавским компаниям, по этой информации якобы выросла с 48,65 долларов за МВтч до 58 долларов для каждого из операторов.

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