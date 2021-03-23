В НАРЭ обсудили с экспертами ЕС реформу газовой отрасли

Молдавские специалисты в сотрудничестве с европейскими экспертами продолжают работать над реализацией положений Третьего энергетического пакета.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Члены совета директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняли участие в онлайн-сессии с участием представителей Секретариата энергетического сообщества Европейского союза.

Главной темой дискуссии стал прогресс, достигнутый Молдовой в деле разделения и сертификации операторов газотранспортных систем. Эти процедуры предусмотрены соглашениями об участии Молдовы в европейских программах в рамках Третьего энергетического пакета.

Задача реформы — обеспечить добросовестную конкуренцию на молдавском газовом рынке, устранить конфликты интересов и возможную дискриминацию экономических агентов при доступе к газотранспортным сетям.

Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утвержденный в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.

Он включает шесть законодательных актов, предусматривающих ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Таким образом Еврокомиссия пытается разделить бизнес по продаже и транспортировке газа. По мнению ЕК, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и снизит цены на энергию.

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