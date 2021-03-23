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Доллар снова крепче остальных: какие сюрпризы на валютном рынке

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210323/34094169/dollar-snova-krepche-ostalnykh-kakie-syurprizy-na-valyutnom-rynke.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 24 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины просядут, за исключением одного.

Евро за сутки потеряет 5 банов и разместится на отметке в 21,2085 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар же, наоборот,останется в плюсе и прибавит 3 бана. Он будет торговаться по 17,8484 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 24 марта в небольшом минусе окажется также российский рубль, который подешевеет до 0,2351 лея, а румынский лей ослабнет до 4,3377 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна подешевеет до 0,6422 лея. 

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