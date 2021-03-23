Затянувшийся тендер: тарифы на электроэнергию для Молдовы повисли в воздухе

В среду 23 марта оба главных оператора низковольтных сетей электроснабжения, которые поставляют электроэнергию конечным потребителям, сообщили, что все еще ведут переговоры о заключении контрактов о покупке электроэнергии с поставщиками.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и молдавские операторы электросетей опровергли информацию о повышении закупочной цены на электроэнергию. Переговоры с производителями продолжаются. Эксперты в этой области отмечают, что объективных факторов для подорожания нет, но из-за небольшого выбора поставщиков и нетранспарентного формирования цен на поставляемую электроэнергию сложно делать достоверные прогнозы на будущее энергетического рынка.

Затянувшийся тендер

Действующие контракты на закупку электроэнергии молдавскими дистрибьюторами истекают 31 марта. С 1 июля 2020 года электроэнергию в Молдову поставляет Молдавская ГРЭС. Вырабатываемая на предприятии электроэнергия поступает в правобережную Молдову через государственную компанию Energocom. До 1 апреля 2020 года электроэнергию в Молдову тоже поставляла компания Energocom, которая закупала ее в пропорции 85% у Молдавской ГРЭС по 52,4 цента за кВт/ч и 15% — у украинской ДТЭК Павлоградуголь по 64,4 цента.

В соответствии с правилами НАРЭ и в связи с истечением действующих контрактов, все операторы рынка начали тендерные процедуры в начале февраля этого года, опубликовав объявления и запустив процесс предварительной квалификации поставщиков.

Первоначально тендер должен был состояться 16 марта 2021 года. На этапе торгов три компании-поставщика, а именно: RED Nord, FEE-Nord и Moldelectrica зарегистрировали только одно предложение, а Premier Energy и Premier Energy Distribution получили по два предложения каждая.

Согласно требованиям НАРЭ, для обеспечения закупки электроэнергии в условиях конкурентного рынка минимальным критерием подтверждения тендера является наличие 3 предложений.

Поэтому все компании приняли решение отменить аукционы и организовать повторные с запросом заявок до 22 марта 2021 года.

В тот же день, 22 марта, в СМИ появилась информация, что два оператора рынка якобы подписали договоры о закупке электроэнергии. Цена на электроэнергию, поставляемая молдавским компаниям, по этой информации якобы выросла с 48,65 долларов за МВтч до 58 долларов для каждого из операторов. Тут же сообщалось, что по этой причине цена на электроэнергию для конечных потребителей может вырасти на 25%.

Рынок электроэнергии

Premier Energy в 2020 году занимала 72,82% рынка поставляемой молдавским потребителям электроэнергии. Остальные 27,17% поставок приходится на предприятие FEE Nord, обслуживающее северные районы республики.

Из общего количества потребляемой электроэнергии только около 22% обеспечивают собственные производители правобережной Молдовы. Весь остальной объем страна получает от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, либо покупает у украинских поставщиков. Потребление электроэнергии бытовых и не бытовых потребителей примерно одинаковое. 49,3% потребляют жители Молдовы. 50,7% — предприятия и организации.

Что про повышение тарифов говорят в НАРЭ?

Первым с разъяснениями 23 марта выступило НАРЭ. Как отметили в ведомстве, большинство держателей лицензий находятся в активной фазе переговоров о ценах и договорных условиях на поставку электроэнергии потребителям. Там же пояснили, что не получили ни от одного из операторов рынка подтверждения о том, что был подписан новый контракт с поставщиком.

В ведомстве также уточнили, что согласно закону об электроэнергии, обновление регулируемых цен и тарифов на электричество в течение года может иметь место только в том случае, если отклонения превышают 5% годовых затрат на распределение и поставку электроэнергии, установленных в регулируемых тарифах для конечных потребителей.

Если операторы рынка электроэнергии посчитают, что изменение покупной цены на электроэнергию соответствует необходимым предпосылкам для пересмотра регулируемых тарифов, они подадут в агентство запрос на корректировку цен и расчеты, выполненные в соответствии с положениями действующей методики расчета тарифов, утвержденной НАРЭ. Совет директоров агентства рассмотрит запросы электроэнергетических компаний в течение максимум 180 дней, чтобы проверить, доказывают ли представленные расчеты необходимость корректировки тарифов.

Шаткие позиции НАРЭ

Стоит отметить, что совсем недавно парламент квалифицировал деятельность руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) как неэффективную. По итогам заслушивания контролирующих органов депутаты выразили вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовали отставки его совета директоров.

В постановлении говорится, что во время пандемического и экономического кризиса национальные регулирующие органы не принимали никаких мер для предотвращения роста цен на топливо. В парламенте также отметили, что есть обоснованные подозрения, которые косвенно поддерживают картельные соглашения на рынке.

Поэтому рассматривать возможные запросы компаний об изменении тарифа, может уже совсем другой состав регулирующего органа.

Торги продолжаются

В среду 23 марта оба главных оператора низковольтных сетей электроснабжения, которые поставляют электроэнергию конечным потребителям, сообщили, что все еще ведут переговоры о заключении контрактов о покупке электроэнергии с поставщиками.

В FEE Nord, сообщили, что продлевают тендер до 29 марта. Ранее в компании сообщали, что к участию в процедуре закупки допущены офертанты: ЗАО "Молдавская" ГРЭС, Navitas Energy (дочерняя компания собственника Premier Energy), молдавское предприятие ENERGOCOM и украинская "ДЭ ТРЕЙДИНГ" (она же Донбассэнерго).

FEE Nord обещает уведомить общественность о новом поставщике и новой закупочной цене на электроэнергию 31 марта, после завершения всех процедур и подписания контракта с поставщиком.

Позже с пояснительным сообщением для прессы выступила и доминирующая на рынке электроэнергии Premier Energy.

Там сообщили, что 22 марта получили три предложения от поставщиков ЗАО "Молдавская ГРЭС", "DE Trading" LLC (Донбассэнерго) и "D. Trading" LLC (DTEK).

В компании отметили, что нуждаются в конкретизации предложений поставщиков и в ближайшие дни проведут новое заседание по вопросам цены на поставку электроэнергии.

Нетранспарентность и украинская "труба"

По словам экономического эксперта Серджиу Унгуряну энергетический рынок в регионе настолько закрыт и непрозрачен, что до объявления официальных итогов тендеров делать сколько-нибудь достоверные прогнозы на будущие закупочные цены для Молдовы просто невозможно.

"Мы сталкиваемся с той проблемой о которой говорится давно: нетранспарентность образования цен у главных поставщиков. Поставщики не обнародуют информацию о том, из чего формируется цена. Сейчас такого механизма нет", — рассказывает Унгуряну.

Поэтому, по словам эксперта, поставщики могут ссылаться на причины повышения цен, которые сложно проверить.

"Возможно такая информация предоставляется компаниям-покупателям, но у нас нет доступа к ней. Поэтому у нас нет объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о возможном повышении тарифа", — объясняет Унгуряну.

Среди причин вероятного повышения цены на закупку электроэнергии эксперт называет небольшое количество поставщиков и возможный их сговор.

"Здесь можно наблюдать сговор поставщиков. Украина по внутренним политическим и экономическим причинам вряд ли может позволить продавать нам электроэнергию по ценам ниже чем на внутреннем рынке", — рассказывает специалист.

Комментируя факторы, которые могли привести к повышению цены на электроэнергию вырабатываемую на Молдавской ГРЭС, Унгуряну отметил, что на цены негативно могут влиять вопросы связанные с будущим транзитом газа через территорию Украины, который питает Приднестровье и правобережную Молдову.

"Они должны думать на перспективу, о будущих проблемах, связанных с транзитом газа через территорию Украины. Этот транзит уже вызывает вопросы. Возможно в будущем это станет очень дорогим удовольствием из-за целого ряда политических, а не экономических причин. Возможно придётся всю Моллдову питать газом не через Украину, а через так называемый реверс. Такая перспектива затрагивает огромное количество экономических и политических вопросов внутри и вокруг Молдовы", — говорит Унгуряну.

Исходя из большого количества названных факторов, эксперт затрудняется делать предположения относительно изменения закупочной цены на электроэнергию в Молдове и предлагает дождаться завершения переговоров с основными молдавскими поставщиками.

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