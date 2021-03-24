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Панно с курсом валют, архивное фото

Курс валют на четверг: евро сдает завоеванные позиции

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210324/34113459/Kurs-valyut-na-cetverg-evro-sdaet-zavoevannye-pozitsii.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 25 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в минусе.

Евро за сутки потеряет 9 банов и разместится на отметке в 21,1631 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар? наоборот, пойдет вверх и выиграет у молдавской валюты целых 7 банов, и будет торговаться по 17,8826 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 24 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2347 лея,  румынский лей упадет до 4,3303 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна опустится до 0,6414 лея. 

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