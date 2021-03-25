Украина провоцирует энергетический кризис в Молдове

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Ожидается, что по итогам конкурса будет подписан годовой контракт на поставку электроэнергии в Молдову.

В тендере, помимо Молдавской ГРЭС, которая традиционно обеспечивает 85% от общей потребности республики в электроэнергии, участвуют две украинские компании, заявляющие о своей готовности удовлетворить всю потребность Молдовы в электричестве.

Зачем украинская сторона приукрашивает свои возможности и каким коллапсом для энергетики Молдовы может обернуться их победа в тендере – читайте в материале Sputnik.

Блеф по-украински

Как стало известно Sputnik, утром 26 марта крупнейший оператор низковольтных сетей электроснабжения Молдовы – компания Premier Energy (поставляет электроэнергию конечным потребителям, в 2020 году занимала 72,82% рынка - Ред.) – проведет тендер по закупке электроэнергии. В пятницу же по итогам конкурса планируется подписание нового контракта на поставку, который будет действовать до 1 апреля 2022 года.

В тендере примут участие три поставщика – ЗАО "Молдавская ГРЭС", DE Trading LLC (Донбассэнерго, Украина) и D. Trading LLC (ДТЭК, Украина).

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с ситуацией, украинские компании заявляют о своей готовности покрывать 100% потребности Молдовы в электроэнергии (более 3,6 млрд кВт/ч в год, - Ред.). Однако эксперты убеждены, что украинская сторона не сможет "потянуть" такие обязательства.

"Нельзя закрывать глаза на тот факт, что этой зимой Украина сама импортировала электроэнергию из России и Беларуси, - рассказал Sputnik заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. – Номинально украинская энергосистема профицитна, но сегодня мы наблюдаем энергодефицит, связанный с неожиданным выводом отдельных энергоблоков на ремонт, а также с ситуацией на Донбассе, откуда на станции традиционно поставлялось немало угля. Также стоит отметить, что украинский уголь дорогой. Соответственно, вырабатываемое украинскими станциями электричество тоже достаточно дорогое – то есть, электроэнергия, ввиду закрытия энергоблоков на ремонт, ненадежная, а сверх того еще и дорогая".

Кроме того, напоминает эксперт, Украина вскоре должна начать выводить из эксплуатации атомные энергоблоки, которые "занимают порядка трети от установленной мощности всей энергосистемы страны".

"Они выдавали от 40 до 55% потребляемой мощности. Вывод даже одного энергоблока значительно скажется на возможности Украины экспортировать электроэнергию", - отмечает Александр Фролов.

Еще одним моментом, подтверждающим невозможность обеспечения 100% потребности Молдовы в электроэнергии украинскими компаниями, является техническая составляющая энергосистем Украины и Молдовы. Для того, чтобы украинская электроэнергия попала в Молдову, ей придется "пройти" через работающие энергоблоки Молдавской ГРЭС (находится вблизи границы Одесской области, - Ред.), рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией.

То есть, если Украина возьмется поставлять большие объемы электроэнергии в Молдову, это будет возможно только при работающих блоках Молдавской ГРЭС. Но чтобы эти блоки работали, Молдавской ГРЭС нужен рынок сбыта, которого у нее в случае "пропуска" украинской электроэнергии не будет. Таким образом, по словам источника, получается, что Украина просто физически не сможет поставить большие объемы электроэнергии и удовлетворить потребности Молдовы.

Причина преувеличения собственных возможностей украинской стороной, по его словам, кроется в ее желании занять весомую долю на энергетическом рынке Молдовы до начала его планируемого реформирования во второй половине этого года. После реформирования компании, дающие на рынок существенные объемы электроэнергии, автоматически станут основными игроками этого рынка, имеющими определенные преференции перед конкурентами.

На вопросы Sputnik о планах и технологии поставок в Донбассэнерго и ДТЭК отвечать отказались.

Представитель Молдавской ГРЭС, в свою очередь, рассказал Sputnik, что станция, как и в предыдущие годы, готова обеспечивать республику электроэнергией и никаких проблем, которые могут повлиять на надежность поставок, не существует. "ГРЭС спроектирована так, что является основным источником электроэнергии для региона. Она обеспечивает и гарантирует надежность поставок", - заключил он.

Затянувшийся тендер

Как ранее сообщал Sputnik, действующие контракты на закупку электроэнергии молдавскими дистрибьюторами истекают 31 марта. Основными поставщиками сегодня являются Молдавская ГРЭС (85% от потребности Молдовы в электроэнергии) и ДТЭК (15%).

В соответствии с правилами Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и в связи с истечением действующих контрактов, все операторы рынка начали тендерные процедуры в начале февраля этого года, опубликовав объявления и запустив процесс предварительной квалификации поставщиков.

Первоначально тендер должен был состояться 16 марта этого года. На этапе торгов три компании-поставщика (RED Nord, FEE-Nord и Moldelectrica) зарегистрировали только одно предложение, а Premier Energy и Premier Energy Distribution получили по два предложения каждая. Согласно требованиям НАРЭ, для обеспечения закупки электроэнергии в условиях конкурентного рынка минимальным критерием подтверждения тендера является наличие трех предложений. Поэтому все компании приняли решение отменить аукционы и организовать повторные с запросом заявок до 22 марта 2021 года.

В среду 23 марта два главных оператора низковольтных сетей электроснабжения Молдовы - Premier Energy и FEE-Nord (в 2020 году занимала 27,17% рынка, поставляет электроэнергию в северные районы республики, - Ред.) – сообщили, что все еще ведут переговоры о заключении контрактов о покупке электроэнергии с поставщиками.

В FEE Nord в то же время рассказали, что продлевают тендер до 29 марта. Компания обещает уведомить общественность о новом поставщике и новой закупочной цене на электроэнергию 31 марта, после завершения всех процедур и подписания контракта с поставщиком.

Позже с пояснительным сообщением для прессы выступила и доминирующая на рынке электроэнергии Premier Energy. Там сообщили, что 22 марта они получили три предложения от поставщиков - ЗАО "Молдавская ГРЭС", DE Trading LLC и D. Trading LLC. В компании отметили, что нуждаются в конкретизации предложений поставщиков и в ближайшие дни проведут новое заседание по вопросам цены на поставку электроэнергии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova