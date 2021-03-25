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Доллар укрепляет позиции, пока евро их теряет: курс на пятницу

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210325/34129504/dollar-ukreplyaet-pozitsii-poka-evro-ikh-teryaet-kurs-na-pyatnitsu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 26 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в минусе.

Евро за сутки потеряет еще один бан и разместится на отметке в 21,1529 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар же, наоборот, продолжит расти, выиграет у молдавской валюты 3 бана и будет торговаться по 17,9187 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 26 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который прибавит до 0,2354 лея, румынский лей упадет до 4,3286 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна опустится до 0,6411 лея. 

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