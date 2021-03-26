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Банковские сейфы (ячейки). Архивное фото

Каждый выплывает сам: банки не хотят кредитовать страдающий от кризиса бизнес

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210326/34126094/kazhdyy-vyplyvaet-sam-banki-ne-khotyat-kreditovat-stradayuschiy-ot-krizisa-biznes.html

Коммерческие банки очень неохотно выдают кредиты предпринимателям из самых пострадавших отраслей экономики, когда им очень нужны деньги.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Коммерческие банки крайне неохотно идут на выдачу кредитов представителям наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Трудности с получением кредитов испытывают компании туристического, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортной сферы.

Корреспонденту Sputnik Молдова в одном из банков сообщили, что учреждение приостановило выдачу кредитов туристическим фирмам и предприятиям HoReCa. Кредиты не выдаются ни на какие нужды переживающих не лучшие времена представителей мелкого и среднего бизнеса.

Знак процента в витрине. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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О том, что с кредитованием малого и среднего бизнеса в Молдове существуют проблемы, можно судить и по недавней встрече президента Майи Санду с главой Нацбанка Октавианом Армашу.

В сообщении для прессы, опубликованном по итогам встречи, содержится призыв к молдавским банкам проявлять солидарность и играть более активную роль в деле спасения отечественной экономики. 

"Мы еще раз призвали представителей банковской системы играть более активную роль в преодолении пандемии и финансового кризиса, которые переживает большинство экономических агентов. Это возможно, помогая малым и средним предприятиям, особенно в аграрном секторе. Мы упомянули в этом контексте возможность стимулирования кредитования банками экономических агентов. Финансовые ресурсы в коммерческих банках существуют, и они должны работать для кредитования, соответственно, спасая экономику ", – обращалась тогда Санду к банкирам.

Экономический эксперт Виорел Гырбу, однако, считает, что подобные призывы вряд ли возымеют эффект.

"Банк вправе сам принимать такие решения, потому что это частный бизнес. Никто не может заставить банки менять политику. Они сами вольны определять, кому давать кредиты, а кому нет", – прокомментировал он ситуацию для Sputnik Молдова.

Эксперт подтвердил, что существуют нормы Нацбанка в части правил кредитования, но они касаются только максимального размера кредитного портфеля.

"Банки ведут собственную аналитику по объему кредитов, которые не выплачиваются. Но даже если все кредиты хорошие, банки могут отказать. Там ведь не наивные люди, они понимают, что эти секторы сейчас в сложном финансовом состоянии. Если правительство никак не хочет помогать бизнесу в этих отраслях, то почему банки должны брать на себя эту функцию?", – задается вопросом эксперт.

С точки зрения экономической политики такое поведение, конечно, сказывается негативно, однако, по мнению Гырбу, компенсировать его может только полномочное правительство, которого в стране нет. 

"У нас власти нет. У нас огромный кризис в экономике и социальном секторе и при этом у нас полностью нефункциональный парламент, который не может избрать правительство. Поэтому не на кого пенять. Понятно, что это неадекватная ситуация. Но эта помощь не прописана никакими существующими нормативными актами, нужно принимать экстренные меры, а правительства для этого нет", – говорит Гырбу. 

Эксперт считает, что такой подход финансовых учреждений оправдан: "Они ведь не благотворительные организации, у них бизнес. Другим секторам банки кредиты выдают, поэтому у них нет проблем с пополнением кредитного портфеля".

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По словам Гырбу, получить кредит, будучи представителем рискованных с точки зрения банка рынков, все-таки можно, только для этого необходимо предоставить банку гарантии. 

Гырбу считает, что подобными действиями финансовые учреждения по-своему спасают бизнес от чрезмерной долговой нагрузки, играя роль консультанта.

"Нужно понимать, что деньги, которые находятся в обороте – это в том числе кредиты. Поэтому главная функция банков – не просто принимать деньги населения, а еще и выполнять функцию консультанта по инвестициям. В какие вещи вкладывать деньги, а куда не стоит. Поэтому и клиентам не стоит пытаться любой ценой получить кредит на то, на что банк выдавать деньги отказывается. Банки неспроста не выдают кредиты в этих секторах. Наверное, возможность заработать там сейчас минимальная", – подытоживает специалист.

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