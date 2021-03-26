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Курс на понедельник и выходные: валюта снова растет в цене

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 29 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины снова пойдут в наступление на молдавскую валюту.

Евро за сутки прибавит меньше бана и разместится на отметке в 21,1537 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар же продолжит расти, выиграет у молдавской валюты 5 банов и будет торговаться по 17,9673 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 26 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который прибавит до 0,2363 лея, румынский лей тоже немного подрастет и закрепится на отметке 4,3287 в пересчете на нацвалюту. Прибавит и украинская гривна опустится, она будет торговаться по 0,6424 лея. 

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