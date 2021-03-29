Румыния приостановила соглашение о финпомощи: сколько потеряла Молдова

Молдова потеряла более 60 миллионов евро в связи с тем, что соглашение на получение этой финансовой помощи с Румынией не было продлено.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Правительство Румынии объявило о прекращении действия соглашения о безвозмездной финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро, заключенного в 2010 году. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook.

Как отметила Санду, речь идет о более чем 60 миллионах евро, которые остались неиспользованными, потому что правительство в Кишиневе отказалось подписать шестой дополнительный протокол, необходимый для продления срока действия соглашения.

"Это 60 миллионов евро, которые могли бы улучшить жизнь людей: с помощью общественных проектов, таких, как восстановление и модернизация более 1000 детских садов и школ, или инфраструктурных проектов, таких как газопровод Яссы - Кишинев и энергосистема", - уточнила Санду.

По ее словам, дополнительный протокол отказалось подписать правительство под руководством Иона Кику в ноябре 2020 года. А нынешний временный кабмин, как добавила Санду, не приложил достаточно усилий, чтобы сохранить соглашение, ссылаясь на отсутствие поддержки в парламенте.

"Будем настаивать на возобновлении переговоров с румынской стороной о новой программе помощи в надежде, что вскоре у нас будет парламент, который поддержит эту и другие программы для людей", - подчеркнула Санду.

На эту проблему обратили внимание и некоторые политические партии. Так, социалисты считают, что это соглашение так и осталось непродленным из-за отсутствия функционального правительства в течение стольких месяцев.

"По этой же причине в страну не поступят средства ни от МВФ, ни из других источников", - отметили социалисты.

Они призвали срочно назначить премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством, чтобы в стране было действующее правительство, способное справиться с кризисом.

Экс-премьер Ион Кику воздержался от комментария слов Санду, отметив в своем телеграм-канале, что на главу государства "нельзя сердиться в первые 100 дней ее мандата". "Никакой критики. Надо соблюдать хотя бы самые простые правила поведения", - также отметил Ион Кику.

При этом он потребовал от нынешнего президента предоставить "документальное подтверждение "отказа правительства Кику" и заявил, что выскажет свою реакцию "после заявления временного правительства (надеюсь, что такое заявление будет)". "Если такого коммюнике не будет, я расскажу подробности, включая роль администрации Санду в этом процессе", - отметил Кику

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